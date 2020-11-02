女大生命案令人憤怒　網友：下載110視訊報案系統App自救

▲台南長榮大學馬國女大生命案，有網友建議下載 「110視訊報案系統」App，如遇跟蹤、騷擾、糾紛，警方能在第一時間立刻定位並透過視訊鏡頭進行嚇阻的作用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南長榮大學馬國女大生命案，總統、行政院長、內政部長、警政署長、台南市長、台南市警局長上到下，均為此案向被害人家屬道歉，惟網友並不領情，並建議下載 「110視訊報案系統」App，如遇跟蹤、騷擾、糾紛，警方能在第一時間立刻定位並透過視訊鏡頭進行嚇阻的作用。

網友指出：「我們生氣、我們憤怒、我們對政府失望，事情發生了，誰都憤怒，誰都壓抑不住情緒，但除了PO文發洩不滿的情緒之外，我們是不是也可以從自身做些什麼？讓這樣的不幸事件，能免於發生在自己或家人朋友的身上。」

網友提出7點建議：「1、檢視自己住家、租屋處周遭的門禁安全；2、檢視自己孩子上下學的道路安全；3、隨身攜帶防身物品；4、發現可疑人事物多方通報（校方、警方、家人、朋友）；5、結伴同行或盡量避免走在、騎在小條產業道路上（走大路）；6、深夜少出入聲色場所，避免深夜外出或一個人外出；7、下載 「110視訊報案系統」App，如遇跟蹤、騷擾、糾紛、警方能在第一時間立刻進行定位並透過視訊鏡頭，進行嚇阻的作用。意外不會等你準備好，發生時唯有自己先作好準備，才能減少意外的發生，願女大生，一路好走，家屬請節哀，也願同樣的事情能不再發生」。

據了解，網友建議的「110視訊報案系統」App，該程式功能可將報案定位點資訊與現場影像傳送至110受理席螢幕，提供民眾報案時可與受理員警視訊對談，受理員警並可視報案現場實際需求，會切換報案人手機之視訊前後鏡頭及撥放警語影片，以有效抗制犯罪，嚇阻歹徒，值得民眾參考。

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