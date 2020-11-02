歸仁分局長楊慶裕調保安科長　女大生命案5高階警官異動　

記者林悅／台南報導

馬國女大生命案引起社會震驚，總統、行政院長、內政部長、警政署長，台南市長、台南市警局長紛紛向被害家屬致歉，市警局長詹永茂1日公開表示，歸仁分局長楊慶裕將改調內勤，2日市警局發布高階警官異動，歸仁分局長楊慶裕轉調保安科科長，原職缺由麻豆分局長洪頂力接任，共牽動5位高階警官調動。

▲台南市警局發布高階警官人事異動，歸仁分局長楊慶裕轉調保安科科長，原職缺由麻豆分局長洪頂力接任，共牽動5位高階警官調動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長詹永茂1日下午公布警方調查9月30日遭擄人未遂案陳姓女大生案，陳生確實有向歸仁分局大潭派出所報案，派出所雖有啟動偵查機制，並查出涉案可疑車輛供陳女指認，但陳女表示無法指認而未果，因未完成完整報案程序，未開報案三聯單及未規定陳報等積極作為，確有疏失，將懲處歸仁分局長楊慶裕，改調內勤，詹永茂局長也自請處分。

台南市警察局2日公布高階警官異動，歸仁分局長楊慶裕轉調內勤擔任保安科科長，歸仁分局長由麻豆分局長洪頂力接任，玉井分局長邱顯良調任麻豆分局長、保安警察大大隊長許敏能調任玉井分局長、保安科科長余鴻恩調任保安警察大隊隊長，11月4日完成交接，行政處分部分另行公布。

據了解，有關台南市警察局長詹永茂自請處分，是不是需要負督導不周責任，台南市長黃偉哲指出，詹永茂局長才就職3個月，他將待檢警將本案偵查完成視調查結果，會跟中央商議後決定，黃偉哲認為經歷此事之後，高階警官對於領導責任相信都有所自覺。

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