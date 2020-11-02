馬政府受軍火商遊說「高教機外購」　蔡英文力拚「國機國造」

▲中華民國空軍AT-3，自強號高級教練機。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

空軍志航基地日前一架F5-E戰機失事，飛官朱冠甍上尉不幸殉職。對此，有媒體質疑與F5戰機汰換延宕有關，而漢翔公司更發出聲明，直指馬英九政府受軍火商遊說，採外購高教機政策，但最後全案並未核定。

漢翔公司日前發出聲明，強調在馬政府時期，因國際軍火市場遊說，採外購高教機政策，配合空軍建案規劃，漢翔公司與義大利李奧納多公司協議共同爭取標案，預計於2017年簽約，2019年交第一架機，全案66架機於2026年始可交齊，替換現有教練機，但最終全案未核定。

事實上，該案是在2015年12月28日完成國防部建案程序，2016年3月16日國防部陳報行政院；不過，此案並未馬上獲得政院核定，後來在2016年8月1日時，行政院才核復建案文件。

對此，關鍵在於當時遇到政黨輪替，政權交接之際，高額的國防採購案都會暫停審查，待新政府上任後處理。不過，其實2008年空軍司令部已經提出F-5型部訓機已屆臨壽限，迫切需要更換。

▲中華民國空軍AT-3，自強號高級教練機。（圖／記者李毓康攝）

根據當時國際教練機的市場狀況，除了有美韓合作的T-50教練機，另還有義大利李奧納多公司（Leonardo）生產的M-346高教機。為此，空軍派員前往義大利試飛，回台後空軍便朝向以購買M-346高教機為規劃，並匡列691億元的預算額度，準備採購66架高教機。

對此，民進黨議員王浩宇表示，馬政府時期外購、國造，遲遲沒有拍板定案，也沒有編預算採購，是一直到蔡英文政府上任後，才評估外購與自製時程差不多，才決定採「國機國造」。

根據媒體報導，本來很有希望獲得採購案的義商，當時還大動作邀請國內平面、電子媒體，以及名嘴前往義大利採訪飛行員、模擬機等，不過蔡英文政府並未理會，最終仍採「國機國造」的政策主軸。

對此，空軍司令部參謀長黃志偉日前則強調，新式高教機的建案並沒有改變，過程中雖然歷經2016年的政黨輪替、政府交接，但全案沒有任何改變；意指無論是採外購或是國機國造，最後都是在2026年完成66架交機。

▲中華民國空軍AT-3，自強號高級教練機。（圖／記者李毓康攝）

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