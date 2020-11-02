女大生被性侵勒斃　潘文忠震怒：是學校輕忽了將嚴以處分

記者許展溢／台北報導

就讀長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，10月28日遭梁姓男子性侵殺害，教育部長潘文忠今（2日）重話表示，這件事情早在9月30日就有學生通報，但學校卻未落實通報，是學校輕忽了，將嚴以處分。

▲對於長榮女大生案，潘文忠表示，將嚴以處分長榮大學。（圖／記者屠惠剛攝）

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潘文忠先表達哀痛跟歉意，教育部初步了解，9月30日在學校同地點就有學生遭遇這樣類似情形，學生也即時跟當地警方報案，也跟學校說明，校園人員甚至到學務長都有了解這案子，卻未落實通報，將嚴以處分。

潘文忠也說，是學校輕忽了，校園安全防治上最怕的的就是輕忽，本來就有相關嚴謹規範，學校寧可多做，都不要少做，寧可多一分關心、提醒和聯繫，更可保護師生安全。至於要怎處分？潘文忠說會有專案小組進入到學校，相關失職人員都會在小組處理後，做後續處置。

▲潘文忠指出，將會再了解學校「可預防而未預防」情形。（圖／記者屠惠剛攝）

潘文忠表示，對於個案學校發生會再了解學校處置「可預防而未預防」情形，很多學校其實都是很積極，建立各種對校外周邊環境，會影響學生安全等特別需要關注熱點，通常會跟在地警方密切聯繫、巡邏，這次事件會更加警示，會特別請各校嚴謹檢視有無治安需要加強死角，尤其校園周邊一定要更加強防範。

針對該起案件，教育部10月31日發表3點聲明，斥責長榮大學校安中心未依規定進行校安通報，並請長榮大學立即進行內部檢討、加強巡邏。

教育部針對校園安全回應如下：

ㄧ、本部於10月30日透過「教育部校安通報系統」，通報各校重申強化校園安全檢核機制，提醒各校務必落實各項校安應變措施，並特別注意外籍生校內外之安全，完善校園整體安全維護。

二、有關長榮大學前於9月30日有學生於同一地點發生類似未遂案件，學生至警局報案後，隔日已通報該校校安中心，惟該校校安中心未依規定進行校安通報，本部請該校立即進行內部檢討、釐清未依規定通報原因，並追究相關人員責任，後續本部並將配合檢警調查結果，到校進行校安督導訪視。此外，該校除強化校園防護機制、學生防護教育外，爾後晚上八點學校將於校外加強巡邏。

三、本部已要求學校需針對校外危險地方進行巡邏並請當地派出所配合學校加強巡邏強度。並持續要求各校依據校園安全實施要點、校園安全防護注意事項、強化校園防護機制實施計畫，落實校園安全防護機制相關措施。亦與警政署保持橫向聯繫合作，維護學生安全。

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