江啟臣轟行政院「治安會報」一年沒開　上次會議記錄去年10月

▲江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

24歲馬來西亞籍鍾姓女大生10月28日遭梁姓男子性侵殺害，引起外界高度關注及憤慨。國民黨立委江啟臣2日在立法院內政委員會質詢時揭露，行政院治安會報超過一年沒開，內政部長徐國勇僅回應「不太記得」，並表示回去會馬上向行政院建議。

徐國勇2日上午赴立法院內政委員會進行報告並備詢。民眾黨立委張其祿質詢先問，治安會報自2019年10月底就沒有公布會議紀錄，是否沒有及時更新。徐國勇回應，一定都有治安會報，各單位包括毒品會議、檢警調等單位都要進來，警政署每個月都有署務會報。

江啟臣質詢時追問，行政院上次召開治安會報是什麼時候？徐國勇則說，「我不太記得，因為每個縣市是每一個月，警政署都會開一次。」

江啟臣抨擊，行政院治安會報實施要點寫得很清楚，本會報每2個月要召開一次會議，必要時可召開臨時會議，但治安會報已經一年沒開了，上次會議紀錄是去年10月29日。

江啟臣砲轟，一個月前他質詢院長蘇貞昌，食安會報也超過一年沒開，「兩個會報超過一年沒開，這是什麼行政院？」、「院長不高興就換局長，該開的會不開，跨部會協調都不協調」、「自己違法還有臉去懲罰下屬，這就是現在的行政院長」。

最後，徐國勇回應，他回去會馬上向行政院建議，事實上在這段時間，警政署等各部會反毒會議等相關治安，每個會議都開滿多了。