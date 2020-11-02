反萊豬入校園！民團批教育部不管殘害學童：自己孩子自己救

▲現場眾人大喊「拒絕萊豬殘害學童」。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（2日）審查學校衛生法相關草案，民間反瘦肉精毒豬聯盟和反萊豬入校園聯盟在門外舉行「反校園入萊豬」行動，大喊「自己孩子自己救」，高醫生物醫學博士王文心現場說明萊劑健康風險與危害，並以三個孩子母親的身份呼籲校園要明令禁用萊豬，阻止發育中學童食用有健康疑慮的食物。

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▲▼反萊豬入校園聯盟發起反萊豬進校園活動，以捍衛學童身體健康。（圖／記者湯興漢攝）

聯盟發言人李建誠說，此案攸關台灣下一代孩童的成長健康，朝野立委應不分黨派，共同立法校園禁用萊豬，而不該以文字規章或行政契約搪塞，尤其執政黨多數委員都要明確表態，全民皆關注誰是禍延子孫政策的擁護者，同時邀請家長和教育團體11月22一同上凱道反毒豬，當天也將公佈反對立法禁止萊豬入校園的立委大名。

現場多位民眾和藍營立委大喊「標示不清膽戰心驚」、「拒絕萊豬殘害學童」和「自己孩子自己救」等口號。對於萊豬開放議題，教育部長潘文忠提到，今年8月28日行文給各級學校、各地方縣政府，強調營養午餐供膳肉品，包含豬、牛肉等都採國產，這是延續學校衛生法，「優先採用國產」。

▲潘文忠表示，8月28日就行文給各級學校，營養午餐「優先採用國產」。（圖／記者屠惠剛攝）

潘文忠進一步說明，該法中央在102年修法，採取積極正向透過食農教育，不只可食用國產優良農產品，更盼藉由食農教育，讓孩子更加了解生產過程並珍惜愛護，從107年已陸續實施，目前各縣市都有積極辦理，行政院110年會增加預算，每餐3.5元提高至6元，總預算增加至20億全面推動。

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