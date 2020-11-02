會議新聞稿停留在2019年　民眾黨質疑：治安會報是否有如期召開？

▲邱臣遠、張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

近日長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遇害案，引起全台社會輿論譁然，以及馬國媒體高度關注。對此，民眾黨團立委張其祿和邱臣遠2日共同召開記者會，質疑行政院和內政部警政署的治安會報新聞稿最新日期是2019年10月，是否有如期召開？

邱臣遠2日表示，台灣和馬來西亞之間的關係良好，馬來西亞留學生在台灣占外籍生來台留學第二位，留台校友人數更是居台灣之冠，這次事件也影響了很多馬來西亞僑生來台的意願；他這兩天也接獲很多台商的陳情，馬來西亞的政府針對這件事情非常關切，大家不希望影響台商、台馬之間的關係，以及長期經營的外交、經貿互動。

邱臣遠提到，總統蔡英文在第一時間有發出聲明跟道歉，民眾黨給予肯定，但質疑行政院和內政部警政署的治安會報是否有如期召開？目前在內政部警政署的網站上，最後張貼的治安會報新聞稿日期是2019年10月29日，「我不曉得是會議紀錄沒有上傳，還是新聞稿沒有發，或是說這個會議有沒有實質的運作？我們請行政院對此回應。」

張其祿說，從這個事件可以看到，好幾個體系已經出了很嚴重的問題，第一個是警政體系，台南市有146間派出所，但是有71間都是只有個位數的警員配置，基層警力相當不足，因此，面對一些難以破案的案件，可能就選擇把它隱密下來，或者不去辦理。

張其祿強調，其實很多事情早有前兆，這名歹徒之前已經犯了類似的事情，當時已經有學生去報警，卻沒有被受理；此外，現行的績效制度也會讓員警們覺得，既然破不了案，那乾脆吃案算了，這就是個大問題。

張其祿提到，第二個部份是台南市政府本身管理的問題，「其實路燈到底亮不亮，這真的就是台南市政府很大、很大的責任；在這個案件裡面，關於路燈的問題學生們已經反應過非常多次，這都有案可查，但是卻一直不做；發生不幸事件之後，才派警車去巡視，然後路燈馬上裝好，但這樣能挽回憾事嗎？」

張其祿說，第三個部分就是學校、教育部這端的體系，長榮大學的學生此前不斷反應台鐵便道路燈不亮，向學務單位陳情，但校方似乎就是冷處理。

民眾黨團表示，政府只是道歉是不夠的，呼籲行政單位以及相關部會速審速決，把督導不周的、該懲處的嚴加督導；上述三個體系包括警政體系、台南市政府管理體系以及學校和教育部這端的體系，都需要具體和確實地檢討與改進，避免未來再發生憾事。

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