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臺北州建州百年　新北市圖攜手北大舉辦國際學術研討會

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▲臺北州建州百年 新北市圖攜手北大舉辦國際學術研討會。（圖／新北市立圖書館提供）

▲臺北州建州百年，新北市圖攜手北大舉辦國際學術研討會。左至右：王孟亮教授、林青儀老師、陳鴻圖教授、何義麟教授、吳文星名譽教授、新北市政府劉和然副秘書長、台北大學李承嘉校長、陳俊強院長、洪健榮主任、林烱任老師。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

您曾想像過100年前的新北市是什麼樣子嗎？臺北州建州100週年，新北市立圖書館特別與國立臺北大學海山學研究中心合作舉辦為期兩天的「臺北州建州百年紀念」國際學術研討會，邀請近40位臺、日、韓、港、中等國學者，透過國際對話，帶大家穿梭百年時空之旅，見證新北市的城市發展。

新北市立圖書館指出，100年前的臺灣正值日治時期，1920年臺灣總督府制訂的州廳和街庄，將臺灣的行政區改為五州二廳，包括（台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州、台東廳、花蓮港廳），同時也奠定了今日臺灣大致上的行政區劃。臺北州下轄臺北市及七星、文山、海山、新莊、淡水、基隆、宜蘭、羅東、蘇澳等九郡，基隆、臺北、新北市等現行的行政區域，都曾屬於臺北州。

新北市立圖書館表示，適逢臺北州建州100週年，新北市立圖書館與國立臺北大學海山學研究中心共同舉辦的「臺北州建州百年紀念」國際學術研討會，10月30日、31日兩日在國立臺北大學人文學院一樓國際演講廳登場，國立臺灣師範大學歷史學系吳文星名譽教授，也特別發表「1920年臺灣州制之實施及其歷史意義」專題，為研討會揭開序幕。

▲臺北州建州百年 新北市圖攜手北大舉辦國際學術研討會。（圖／新北市立圖書館提供）

▲「臺北州檔案」大部分為日治時期臺北州海山郡鶯歌庄（今鶯歌與樹林地區）役場自大正10年至昭和20年間（1921年−1945年）所製作並保存的行政文書，所以最早的檔案1921年迄今已100年。

新北市政府副秘書長劉和然出席開幕典禮時表示，《臺北州檔案》為全臺保存最完整的日治時期街庄行政檔案，也是新北市立圖書館珍貴的重點館藏，「歷史一直在我們的生活裡流動」，為發揚新北地方學，深化地方自治能力，提升城市運作效能。

劉和然說，此次國際研討會除了邀請國內重量級臺灣史學者專家，同時還有日本、韓國、香港、中國等國際專家學者，透過視訊會議的方式參與，希望透過新北地方學的研究及文化保存，展現獨特的「新北經驗」，以過往經驗展望未來，也讓國際看見新北市。

國立臺北大學校長李承嘉表示，為期兩天的研討會，5個場次將發表18篇學術論文，共有日本學者神田孝治教授、佐藤正廣教授、小田晶子教授；韓國學者金明洙教授；香港學者何佩然教授、蔡志祥教授；大陸學者吳巍巍研究員、李致偉副研究員；國立臺北大學歷史學系蔡龍保教授。

另外，中央研究院臺灣史研究所林文凱副研究員；國立東華大學臺灣文化學系黃雯娟教授等近40位國內外專家學者參與，除了探討臺北州建置後的行政規劃、變遷與特色，也涵蓋戰前東亞各國的地方行政、地方治理及地方自治等課題的跨域研究，為相關學術研究者與關心在地文化的民眾提供一個交流的平台。

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