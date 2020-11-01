新北「蜘蛛大盜」逮到了！狂竊11宅得手300萬　女友不知他是賊

▲康嫌偷遍新北市新莊區，如今狼狽落網，訊後遭警方移送。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新莊地區國慶連假期間傳出多起住家竊案，警方初步調查，竊賊以利剪破壞住家鐵窗後，再循著窗戶爬進屋內行竊，犯案過程宛如「蜘蛛人」，且竊賊專挑值錢的鑽石、黃金等物品下手，被害住戶損失慘重；警方成立專案小組偵辦後，終於逮到這名「蜘蛛大盜」，嫌犯也坦承，自去年底至今已犯案11起，累計得手金額達300多萬，訊後已遭警方依加重竊盜罪移送法辦。

警方調查，40歲的康嫌因過去從事鐵工，熟知鐵窗破壞手法，先前看到CSI犯罪現場影集後，萌生歹念，扮起蜘蛛大盜闖空門行竊，趁著夜深人靜時破壞鐵窗，還蒙上面罩潛入住家，自去年12月底至今年10月，康嫌一共犯下11起竊盜案，得手逾300萬元。

▲康嫌作案過程相當謹慎，不只會躲避監視器，還戴帽子、蒙面，讓警方無法辨識其長相。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方指出，康嫌犯案相當謹慎，不只會先勘查地形，還專挑防火巷躲避監視器，待破壞鐵窗潛入搜括財物後，也不忘復原現場，將切斷彎曲的鐵窗扳回原狀，屋主若未檢視財務，根本不知家中遭竊。

警方獲報後成立專案小組追查，發現康嫌自今年2月至9月份時突然消聲匿跡，直到國慶連假期間才又再度現蹤，一連偷了3戶，手法皆相同；由於康嫌犯案時蒙面，還刻意將帽子壓低，警方雖調閱監視器，但仍難看出康嫌長相，經過擴大調閱監視器後，終於發現蛛絲馬跡，康嫌在變裝時露出長相，讓警方得以掌握其身分，花了2周後進一步鎖定康嫌位於中山區落腳處，日前聲請拘票後，大批幹員埋伏了10小時，終於順利將康嫌逮捕。

▲幹員日前持拘票前往康嫌住處埋伏，將其壓制逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

康嫌落網時，警方還發現他犯案專用的「百寶袋」，裡面裝有切管器、三色光源手電筒、測鑽筆、珠寶放大鏡等專業儀器，顯示有備而來；而康嫌的女友根本不知枕邊人竟是慣竊，見到警方也驚訝地說不出來。康嫌供稱，得手的黃金、鑽石等珠寶已遭他全數變賣，贓款300多萬元也被全數花光；警方在訊後也將康嫌依加重竊盜罪移送，後續還要擴大追查康嫌是否還犯下其他竊案。

▼警方起出康嫌犯案工具。（圖／記者陳以昇翻攝）