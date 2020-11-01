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新北「英雄派對」聯合婚禮　互尬「公主抱」百對新人浪漫完婚

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▲新北「英雄派對」聯合婚禮 甜蜜互尬「公主抱」百對新人浪漫完婚。（圖／新北市民政局提供）

▲新北「英雄派對」聯合婚禮，甜蜜互尬「公主抱」百對新人浪漫完婚。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020新北聯合婚禮1日在淡水漁人碼頭浪漫登場，今年以「英雄派對」為主題，百對新人化身英雄人物，搭乘市府特地打造的淡海輕軌藍海線英雄幸福列車閃耀進場，甜蜜互尬「英雄公主抱」及交換信物，現場粉紅泡泡爆棚，市長侯友宜、副市長謝政達也特別前往獻上祝福。

侯友宜表示，新北市今年聯合婚禮邁入第12場，累計已有1111對佳偶參加，今天看到新人們發揮創意打扮成各方英雄，幸福洋溢，恭喜各位新人找到心目中守護愛情的英雄。

侯友宜說，為鼓勵婚育，市府每年舉辦不同主題的聯合婚禮，也推動各項友善婚育福利措施，包括每胎生育獎勵金2萬元、設置公共托育中心及親子中心、好孕專車等，讓大家樂婚、願生、能養。

▲新北「英雄派對」聯合婚禮 甜蜜互尬「公主抱」百對新人浪漫完婚。（圖／新北市民政局提供）

▲現場抽10大好禮大方送 加碼抽家電、鑽鍊、蜜月旅遊組，抽到的新人都尖叫直呼超開心。

新人大玩英雄公主抱 甜蜜姿勢拚大獎

婚禮儀式在薩克斯風浪漫樂音中，新人搭乘英雄幸福列車進場，在市長、副市長巡場「監督」下，各方英雄30秒公主抱「抱得美人歸」把婚禮帶入高潮，一對對甜蜜畫面趣味十足，市長、副市長還親頒18對最賣力的新人愛的紅包，祝福新人甜蜜幸福。

百對新人喜結連理 專屬浪漫愛情故事

民政局表示，2019年5月民政局舉辦未婚聯誼，牽起了新人江元宏及楊巧如的紅線， 兩人雖未配對成功，但雙方互有好印象，進一步交往後決定步入紅毯，今天兩人裝扮成美國隊長、緋紅女巫，互許一生承諾。

另外，正妹黃千芸與老公李尚聰是公司同事，交往7年多，李尚聰是三鐵、馬拉松高手，黃千芸就當起最稱職的補給手陪伴每一場賽事，未來也將成為彼此最佳的啦啦隊互相打氣。因兩人都喜歡看蝙蝠俠系列電影，特別打扮成蝙蝠俠與貓女，登對浪漫英雄風流露出濃濃幸福味。

▲新北「英雄派對」聯合婚禮 甜蜜互尬「公主抱」百對新人浪漫完婚。（圖／新北市民政局提供）

▲2020新北聯合婚禮1日在淡水漁人碼頭浪漫登場，市長侯友宜、副市長謝政達也特別前往獻上祝福。

10大好禮大方送　加碼抽家電、鑽鍊、蜜月旅遊組

民政局長柯慶忠說，新北市為鼓勵婚育，每年送出超值10大好禮，本次更加碼抽出30分鑽石項鍊、460公升冰箱、17公升洗衣機及55吋液晶電視成家好禮各2組，並特別提供讓新人可安心「做人」的蜜月旅遊組，澎湖、金門、馬祖、綠島、花蓮及臺東3天2夜旅遊共23組，抽到的新人都尖叫直呼超開心。

另外，美麗人生產後護理之家也熱情贊助每組價值5萬元的「頂級房7天月子照護」，分兩次各5組給半年內和1年內懷孕的新人參加抽獎。今年聯合婚禮百對新人中，已有13對懷有愛的結晶，喜上加喜、也讓婚禮更甜蜜。

1日聯合婚禮大合照結束後，新北捷運公司特地精心將淡海輕軌列車變裝為「幸福列車」，邀請新人們前往（V26）漁人碼頭站拍照留念，為幸福時刻留下美麗紀念。

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