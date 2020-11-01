▲2020藥師佛文化節，500法師祈願全球疫情止息。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2020藥師佛文化節」1日在新北市板樹體育館盛大登場，慈法禪寺邀集全國上百寺院、海內外超過500位僧衆共修藥師法門，祈願全球疫情止息，並有公益園遊會、素食創意市集及文創桌遊等活動，吸引大眾親近佛法，市長侯友宜也特別到場祝禱疫情結束、全球安和、民眾健康平安。

侯友宜表示，藥師佛為佛教三寶佛之一，以12大願為眾生消災延壽、實現現世安樂，市府與慈法禪寺連續6年合作舉辦「藥師佛文化節」，每年吸引無數僧眾及親子參與，今年特別以「為全球祈福，願疫情止息」為主軸，募集「百萬藥師經，千萬藥師咒」，集聚善能量，為全民祈福。

慈法禪寺住持淨耀大和尚指出，新冠肺炎疫情在全球蔓延，衝擊人類生活也重創經濟，特別邀請全台各道場、諸山長老、出家僧眾及十方大德，一起恭誦《藥師琉璃光如來本願功德經》、虔誠迴向，祈願在藥師佛的護佑下，轉化全球疫情共業、眾生安樂。

▲新北市政府與慈法禪寺連續6年合作舉辦「藥師佛文化節」。

法會現場莊嚴殊勝，場外也以創新體驗方式，提供多元素食品推廣素食環保及公益義賣，並有手作捏塑、公益桌遊、心手相連趣味遊戲、童玩等活動，有玩有吃有DIY老少咸宜，許多家長都特別帶著孩子們在輕鬆有趣互動中接觸佛法，益智啟善，感受佛教的正能量。

其中，「好呷ㄟ底加啦～素食創意市集」園遊會，特別邀請知名排隊美食「素食小夜市」如麻辣臭豆腐、齋愉燒及台式沙爹串等多家攤商前來推廣素食，另有印度蔬食及越南素食等創意素食雲集，民眾購買園遊券享受美食外，同時可參加摸彩，祈福琉璃燈、防疫包及多項免費美食抽獎，此外只要於現場打卡即可獲得慈法禪寺「藥師咒輪菩提葉防磁波貼紙」。

另外，不克前往現場的民眾，也可至民政局粉專「新北民政保平安」活動貼文留言：「向藥師佛祈福願疫情止息」並標記三位好友，同樣有機會獲得慈法禪寺加持的藥師咒種子字精美吊飾，讓身心自在、所求滿願。

民政局長柯慶忠表示，本次活動感謝主辦單位慈法禪寺配合市府防疫政策，落實量額溫、戴口罩及酒精消毒等防疫措施，充分展現藥師佛慈悲濟世的精神。該寺長期推動社會教化、熱心公益，把大愛帶到世界各地，讓正能量帶給眾生安樂、大地安和，每年皆獲本市績優宗教團體表揚殊榮。

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