　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020藥師佛文化節　500法師祈願全球疫情止息

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2020藥師佛文化節 500法師祈願全球疫情止息。（圖／新北市民政局提供）

▲2020藥師佛文化節，500法師祈願全球疫情止息。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2020藥師佛文化節」1日在新北市板樹體育館盛大登場，慈法禪寺邀集全國上百寺院、海內外超過500位僧衆共修藥師法門，祈願全球疫情止息，並有公益園遊會、素食創意市集及文創桌遊等活動，吸引大眾親近佛法，市長侯友宜也特別到場祝禱疫情結束、全球安和、民眾健康平安。

侯友宜表示，藥師佛為佛教三寶佛之一，以12大願為眾生消災延壽、實現現世安樂，市府與慈法禪寺連續6年合作舉辦「藥師佛文化節」，每年吸引無數僧眾及親子參與，今年特別以「為全球祈福，願疫情止息」為主軸，募集「百萬藥師經，千萬藥師咒」，集聚善能量，為全民祈福。

慈法禪寺住持淨耀大和尚指出，新冠肺炎疫情在全球蔓延，衝擊人類生活也重創經濟，特別邀請全台各道場、諸山長老、出家僧眾及十方大德，一起恭誦《藥師琉璃光如來本願功德經》、虔誠迴向，祈願在藥師佛的護佑下，轉化全球疫情共業、眾生安樂。

▲2020藥師佛文化節 500法師祈願全球疫情止息。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市政府與慈法禪寺連續6年合作舉辦「藥師佛文化節」。

法會現場莊嚴殊勝，場外也以創新體驗方式，提供多元素食品推廣素食環保及公益義賣，並有手作捏塑、公益桌遊、心手相連趣味遊戲、童玩等活動，有玩有吃有DIY老少咸宜，許多家長都特別帶著孩子們在輕鬆有趣互動中接觸佛法，益智啟善，感受佛教的正能量。

其中，「好呷ㄟ底加啦～素食創意市集」園遊會，特別邀請知名排隊美食「素食小夜市」如麻辣臭豆腐、齋愉燒及台式沙爹串等多家攤商前來推廣素食，另有印度蔬食及越南素食等創意素食雲集，民眾購買園遊券享受美食外，同時可參加摸彩，祈福琉璃燈、防疫包及多項免費美食抽獎，此外只要於現場打卡即可獲得慈法禪寺「藥師咒輪菩提葉防磁波貼紙」。

另外，不克前往現場的民眾，也可至民政局粉專「新北民政保平安」活動貼文留言：「向藥師佛祈福願疫情止息」並標記三位好友，同樣有機會獲得慈法禪寺加持的藥師咒種子字精美吊飾，讓身心自在、所求滿願。

民政局長柯慶忠表示，本次活動感謝主辦單位慈法禪寺配合市府防疫政策，落實量額溫、戴口罩及酒精消毒等防疫措施，充分展現藥師佛慈悲濟世的精神。該寺長期推動社會教化、熱心公益，把大愛帶到世界各地，讓正能量帶給眾生安樂、大地安和，每年皆獲本市績優宗教團體表揚殊榮。

► 美麗最大的祕密

ET快訊
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭倒地：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

內埔警加強校園周遭安全維護　保障外宿大學生安全

虎頭山遊憩綠廊正式啟用　三大系統6條生態步道全線開通

桃園大有梯田生態公園遛小孩玩樂新景點　美中不足超難停車

西螺漢光果菜合作社與上百青農簽約　共創產銷供應鏈

想轉職看過來！　桃捷招募54名新血　起薪最高41K

潮州警深入山區執行山域治安訪查　3天查獲9起14人涉刑案

長榮大學校長致師生一封信　「2大措施」承諾改善！提議草叢改水泥地

國定古蹟「鹿港龍山寺」被惡男狂噴13處！　廟方氣炸提告

熱血童軍服務員號召　「我是南崁人」捐髮捐錢助癌友

長榮女大生命案「歸仁分局長被拔官」　陳永和：不應該由警方單獨扛責任！

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

內埔警加強校園周遭安全維護　保障外宿大學生安全

虎頭山遊憩綠廊正式啟用　三大系統6條生態步道全線開通

桃園大有梯田生態公園遛小孩玩樂新景點　美中不足超難停車

西螺漢光果菜合作社與上百青農簽約　共創產銷供應鏈

想轉職看過來！　桃捷招募54名新血　起薪最高41K

潮州警深入山區執行山域治安訪查　3天查獲9起14人涉刑案

長榮大學校長致師生一封信　「2大措施」承諾改善！提議草叢改水泥地

國定古蹟「鹿港龍山寺」被惡男狂噴13處！　廟方氣炸提告

熱血童軍服務員號召　「我是南崁人」捐髮捐錢助癌友

長榮女大生命案「歸仁分局長被拔官」　陳永和：不應該由警方單獨扛責任！

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

市府放墨西哥亡靈節骷髏！2高官反彈「像靈堂」　北市：是偽出國概念

立委痛批就安基金淪為其他部會「小金庫」　提案卡777萬行政費促檢討

「桃園市龜山區」增1例登革熱！20歲多男「發燒、臉部紅腫」確診

女兒未婚懷孕6個月！　爸媽「榮譽殺人」斧頭砍死棄屍鐵軌

三上悠亞變身《鬼滅》彌豆子　老司機：「我想當竹筒」

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

台南姊妹上吊凶宅不斷流標　債權人「只願降1萬」等三拍

全美確診數破920萬　川普造勢笑了：選後開除「防疫專家」！

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

網紅夜闖燒紙錢　女大生母崩潰：謝謝

馬國女大生命案不該由警方單獨扛責任！

長榮大學校長建立安全防護網

國定古蹟鹿港天后宮　被男子噴漆

許淑華進廠維修　豪砸4萬割眼袋

員林販賣機隱藏版15元飲料！解答公開

好想婚！　女老師抽捧花11次都落空

6縣市旅行業者踩線　嘉市評選50家優良餐廳

秋遊新北山藥產地輕旅行

28歲擄殺凶嫌起底！啃老沒女友

桃捷招募54名新血　起薪最高4萬1

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

嘉義市老屋卸妝　木構夜燈氣氛滿分

藥師佛文化節　祈願全球疫情止息

更多熱門

相關新聞

臺北州建州百年　新北舉辦國際學術研討會

臺北州建州百年　新北舉辦國際學術研討會

您曾想像過100年前的新北市是什麼樣子嗎？臺北州建州100週年，新北市立圖書館特別與國立臺北大學海山學研究中心合作舉辦為期兩天的「臺北州建州百年紀念」國際學術研討會，邀請近40位臺、日、韓、港、中等國學者，透過國際對話，帶大家穿梭百年時空之旅，見證新北市的城市發展。

新北「蜘蛛大盜」逮到了！狂竊11宅得手300萬

新北「蜘蛛大盜」逮到了！狂竊11宅得手300萬

北大特區萬聖節　萌鬼扮裝踩街

北大特區萬聖節　萌鬼扮裝踩街

水保小尖兵　守護新北山坡地

水保小尖兵　守護新北山坡地

新莊青年公園近郊生態小旅行

新莊青年公園近郊生態小旅行

關鍵字：

新北藥師佛文化節園遊會

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面