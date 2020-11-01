閃電颱風滯留打轉2天！「走向詭變」下周大威脅　一周雨區出爐

記者賴文萱／台北報導

今年第20號颱風閃電持續向西北移動，但路徑詭變，成下周天氣最大變數。氣象局表示，周三之前颱風會在海面滯留打轉，預估會從呂宋島北方通過，但不確定性仍高；天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」分析，若高壓增強幅度不大，閃電有可能往巴士海峽~台灣南方過來，接下來48小時的狀況將是關鍵。

▲閃電颱風路徑變數仍大，成下周天氣變數。（圖／翻攝自RAMMB）

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▲閃電颱風周三前將滯留打轉，之後預估通過呂宋島北方，但路徑變數仍大。（圖／中央氣象局）

閃電颱風下午2點位置在鵝鑾鼻東南東方1420公里海面上，持續向西北移動，強度仍維持輕颱。氣象預報員林定宜表示，周三之前閃電颱風會在海面上滯留打轉，周四後路徑要視導引氣流而定，目前預估會通過呂宋島北方通過，但變數仍大，要再等2-3天才會明朗。

▲天鵝颱風是10年來最強颱風，近中心最大風速一度達到每秒65公尺。（圖／翻攝RAMMB）

至於閃電強度發展，氣象局表示，未來強度仍有增強空間，但預估走到呂宋島附近時會遇到東北風增強，僅預估可達輕颱上限，不會到跟今年最強颱風天鵝一樣那麼強。事實上，天鵝颱風短時間增強非常快速，近中心最大風速一度達到每秒65公尺，跟2010年梅姬並列10年來最強颱風。

台灣颱風論壇分析，預計下周高壓勢力會增強，閃電颱風北轉可能大幅敗退，西行的態勢大致確立。由於高壓重新增強的時間點會落在下周二附近，在那之前，閃電颱風基本上沒什麼導引氣流，所以才會看到「閃電原地滯留」的預報。

由於閃電颱風暫時沒有導引氣流，明後天颱風中心基本上就是原地亂飄，很難保證高壓增強後，颱風中心是從哪開始動，預報難度不小。如果高壓較強，閃電被壓向菲國機率高，但如果高壓增強幅度不大，閃電就有可能往巴士海峽~台灣南方過來，明後兩天狀況會漸漸地明朗，接下來48小時的狀況將是關鍵。

▲閃電颱風路徑西行確立，但角度仍有變數。（圖／翻攝自Facebook／「台灣颱風論壇│天氣特急」）

至於未來一周天氣，氣象局表示下周有2波東北風增強，第一波時間點為明後天，桃園以北、東北部有短暫雨，花東及恆春半島有局部短暫雨。周三、四持續東北風影響，大台北、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲一周天氣概況。（圖／中央氣象局）

周五迎風面東半部及恆春半島仍有短暫雨，北部局部短暫雨，其他地區多雲到晴，另要注意颱風外圍雲系可能影響，將為北部、東半部及恆春半島帶來雨勢。到了周六、日又有另一波東北風增強，降雨區域為北部、東半部、恆春半島，其他地區中南部多雲天氣。

溫度方面，周二至四有東北風影響，以周二晚到周三清晨最冷，各地低溫下探18、19度，沿海空曠地區還會更低約17度。

另外，2日基隆北海岸、西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動或海上作業請注意安全。

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