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燈光昏暗！憂女大生擄殺案淡水重演　金色水岸餐廳老闆私掛燈飾卻遭拆除

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記者陳豐德／新北報導

新北市淡水渡船頭的「金色水岸」一家老字號的啤酒餐廳，近年花了20萬元在外面的路樹裝建霓虹燈飾，但因為路樹屬於新北市政府高灘工程管理處所管理，經公告3日後，10月30日高灘處將燈泡拆除，讓餐廳老闆十分氣憤，認為該處相當昏暗、民眾經過都會怕，擔心「長榮女大生擄殺案」會在淡水重演；對此高灘處巡管隊強調如商家有活動可經申請設置燈光，但也必須符合相關規定。

▲▼金色水岸一家啤酒餐廳私自在公有路上懸掛燈飾遭高灘處拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲金色水岸一家啤酒餐廳私自在公有路樹上懸掛燈飾，遭高灘處依法拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）

「弄得那麼漂亮硬要拆，難道一定要像台南一樣有安全死角，出了人命再來補裝燈泡嗎？」啤酒餐廳老闆王偉康不滿高灘處10月26日在店外的設置公告，要求3日內店家將公有樹木上懸掛的霓虹燈條、燈泡拆下，老闆親自前往求情也沒有用，高灘處30日依照管理規定派員將燈條取下，並還給啤酒餐廳，此舉讓老闆認為根本是置遊客安全於不顧。

老闆王偉康表示，這些燈條約從7年前就陸續設置在店外樹木上，斥資超過20餘萬元，浪漫的燈飾讓遊客時常駐足拍照，並帶動店內來客量；但近年金色水岸的餐廳已經關了好幾間，如今高灘處再將燈飾拿掉，豈不是要斷了餐廳的命脈。且老闆強調附近時常有遊民在暗處吸毒，女廁就在附近，如今把明亮的燈飾拆掉後，若發生意外誰能負責？

▼斥資20萬元裝設的燈飾被拆，老闆王偉康憂心女大生姦殺案會在金色水岸重演。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼金色水岸一家啤酒餐廳私自在公有路上懸掛燈飾遭高灘處拆除。（圖／記者陳豐德攝）

當地一名女性淡水人也認為，金色水岸走到啤酒餐廳後幾乎都沒有燈，到了夜晚相當昏暗，加上後方也已經沒有店家，遊客幾乎不會再繼續往前走，一個人經過的話會覺得比較不安全，如今再把燈飾拿掉後，夜晚再經過的意願會更降低。

記者質疑餐廳老闆樹木屬公有，掛置私人物品在上面已明顯違法，老闆則反問「這有沒什麼好違法的，你把一個不好的東西塑造成很漂亮，這些都是遊客啊，電也是插我店裡的，我自己花錢也不行嗎？」

▼樹木上纏繞著燈飾，部分還以釘子固定。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼金色水岸一家啤酒餐廳私自在公有路上懸掛燈飾遭高灘處拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）

高灘處巡管隊隊長李俊儒對此回應，由於餐廳未經申請私自掛設燈飾，已經違反園區管理要點的相關規定，且店家裝設的方式是用鐵釘固定，已經對公有樹木造成傷害；如果店家有活動想要在樹木裝設燈飾的話，只要經過申請，確認符合要件就可懸掛。

針對金色水岸部分路段昏暗等問題，李俊儒則強調路燈的裝設都有符合設置規範及要點，高灘處也有再次前往觀察，初步確認路燈數目是足夠的，如果店家或民眾覺得有太暗或數量不足的情形，可以再向高灘處說明具體地點，相關單位會再前往檢測。

▼高灘處公告後3日派員將燈飾拆下，強調如要設置應依規定申請。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼金色水岸一家啤酒餐廳私自在公有路上懸掛燈飾遭高灘處拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼金色水岸一家啤酒餐廳私自在公有路上懸掛燈飾遭高灘處拆除。（圖／記者陳豐德翻攝）

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