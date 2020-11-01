「美版章魚里」命中16次…最新民調曝！　拜登、川普支持度竟相同

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選進入倒數，許多全國、搖擺州的預測民調陸續出爐，而根據有「美版章魚里」支稱的印第安那州維戈郡（Vigo County）最終民調結果顯示，總統川普與民主黨候選人拜登的支持度同為48％。

▲總統川普與民主黨候選人拜登在維戈郡的支持度同為48％。（圖／達志影像／美聯社）



美國愛默生學院（Emerson College）在10月29至31日期間針對500位維戈郡選民進行調查，結果顯示，川普與拜登的支持率竟然都是48％，其餘3％選民則是支持其他黨派候選人。川普2016年在該郡以14％的優勢擊敗希拉蕊。

根據資料顯示，從1888年開始，只要是於維戈郡勝出的候選人，最後也都會順利贏得美國總統大選，「唯二」的例外只有1908年與1952年；由1956年開始，維戈郡在總統大選的「命中率」更是百分之百，等同神準命中16次。

出生於該郡的印第安納州前州長貝依（Evan Bayh）分析指出，人口僅10.7萬的維戈郡之所以會被視為選舉的風向球，是因為他們居民的條件很平均，既沒有人在金字塔頂端，也沒有人處於底層，簡單來說，就如同整個美國的縮影。

►歐巴馬首度合體拜登！搶拉黑人票 川普大膽猜「美國會變瘋人院」

►4年前精準預測…美最終民調出爐！川普大贏114票 輕鬆入白宮

►川普翻盤逆轉勝！谷哥搜尋「川普勝選」次數狂壓拜登 恐準備移民

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽 Podcast掌握 美選及國際局勢

►超級神水、全年最殺強檔，趕緊手刀搶！