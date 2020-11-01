天鵝颱風打亂菲律賓航班　首度有轉機客卡桃機「滯台8小時以上」

▲桃機重新開放轉機後，今日有轉機旅客滯台超過8小時以上。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

天鵝颱風今（1）日侵襲菲律賓地區，華航、長榮航空也因而取消台北（桃園）往返馬尼拉航班，但部分旅客也因此無法轉機。這是疫情以來，桃園機場重新開放轉機後，首度有轉機旅客滯台超過8小時以上。

受到疫情影響，各國邊境嚴管，桃園機場自6月25日零時起規劃開放轉機，僅限搭乘華航、長榮及國泰等航空公司集團，停留8小時以內且非往返中國的旅客。但今天受到天鵝颱風侵襲菲律賓地區，首度有轉機旅客行程受阻，滯台超過8小時。

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▲受到天鵝颱風影響，今日有轉機旅客無法在規定的8小時內離境。（圖／資料照／記者李毓康攝）

華航表示，今（1）日CI701/704台北（桃園）往返馬尼拉航班取消。CI701航班部分旅客原定由台灣轉機至馬尼拉，依程序通報主管機關後，協助旅客入住過境旅館，後續將安排旅客搭乘明（2）日CI701 航班，預計08:15起飛前往馬尼拉，於當地時間10:20抵達。

長榮航空往返馬尼拉航班同樣也受到天鵝颱風影響取消，原定從美國經台灣到菲律賓的轉機旅客約5名，行程也受阻。長榮表示，目前已按照防疫規範，安排旅客在桃機貴賓室休息，待明天航班恢復後就會盡快協助轉機。

桃園機場也強調，已請航空公司依照「桃園機場因應武漢肺炎逐次開放轉（過）機旅客計畫–旅客因航班異常處置程序」處理。但因颱風為不可抗力因素，機場公司會依據實際狀況做好人員管控。

事實上，桃園機場針對轉機旅客管制嚴格，除限制停留8小時以內外，轉機旅客下機後也與入境旅客分流，由航空公司專人導引通過轉機安檢，再帶往專屬候機室等候，且要是非往返中國大陸旅客。但候機期間，可在專人帶領下，前往免稅店購物。

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