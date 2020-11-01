▲桃機舉辦「十年有成 時刻為您」記者會，發表首度推出的專屬「國門香」，宣示從五感體驗出發提升服務品質。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場自2010年11月1日從交通部民航局「桃園國際航空站」改制為國營事業「桃園國際機場公司」迄今屆滿十年。桃機今（1）日舉辦「十年有成 時刻為您」記者會，發表首度推出的專屬「國門香」，宣示從五感體驗出發提升服務品質，打造台灣門戶新意象。

今日記者會首先由5位與機場公司同齡的十歲小朋友，以充滿活力與童趣的熱舞揭開序幕，並首播「桃機真心話」影片，從旅客觀感對比機場今昔，勾勒出桃園機場的成長與蛻變。同時，也公布為提升服務體驗，機場公司以五感角度出發，首度推出「國門香」。

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▲桃機首度推出專屬「國門香」，聞得到台灣森林、廟宇、茶文化。（圖／桃機提供）

這次國門香以台灣森林、廟宇與茶文化為基礎，用木質和跟茶元素完整勾勒出氣味輪廓，運用台灣檜木、針葉森林、雪松交織出遠離塵囂的山林氣息；溫暖的線香，讓人彷彿踏入細煙裊裊的寧靜廟宇；隨之而來的茶香，象徵台灣隨處可見的飲茶文化，整體清新淡雅卻又充滿層次的獨特香氣，營造寧靜沉穩、閒適自得的機場氛圍。

呼應2020年交通部推動「脊梁山脈旅遊年」，桃機表示，期望以「國門香」吸引更多民眾投入山脈旅遊，號召大家走出戶外，展開防疫新生活。





▲交通部次長祁文中代表部長林佳龍致詞。（圖／桃機提供）

交通部次長祁文中在代表部長林佳龍致詞時表示，過去十年是桃園機場變化與挑戰最多的時刻，機場公司積極導入企業經營思維，積極強化軟、硬體建設，客運量從2010年的2674.9萬人次，到2019年已突破4868.9萬人次，成長1.82倍；航班也成長1.7倍，均創歷史新高。

機場公司前董事長尹承蓬、曾大仁與王明德也特地「回娘家」，交通部表示，肯定歷任董事長、總經理以及同仁的付出，今年新冠肺炎疫情對桃園機場營運帶來嚴重衝擊，機場公司積極投入國門防疫，並加速設施整建，相信在疫情結束後，桃園機場會以更優質的服務迎接，讓大家感受到機場公司「十年有成 時刻為您」國際級的貼心服務。

▲桃機去（2019）年桃園機場客運量達4868萬9372人次、航機架次26.5萬架次，雙創歷史新高。（圖／桃機提供）

桃園市長鄭文燦則指出，桃園機場公司這十年寫下光榮自豪的一頁，團隊展現了優秀的效率，即便今年遭逢疫情衝擊，也仍然保持熱情，堅守崗位。桃園市政府將持續與機場公司合作，讓機場不再只是旅程的起點和終點，而是一個國家的亮點，成為全球旅客對台灣的第一印象，迎接下一個黃金十年。

桃機董事長林國顯表示，「十年初成，感謝有您」！一路看著機場公司從公務機關蛻變為服務導向的企業，感謝國人、全球旅客與機場園區兩百多家公民營單位、三萬多名工作夥伴的鼓勵與支持。

根據國際航空運輸協會（IATA）及國際機場協會（ACI）預測，航空客運可能在2024年恢復到2019年的水準，並逐步趕上原來的成長曲線，預判未來復甦反彈的力道將十分明顯。面對未來的營運需求，機場公司已積極推動第三航廈、第三跑道與貨運園區等基礎設施整建。

林國顯說，期許桃園機場不僅是一家公司，更是一個品牌、一個足以代表台灣活力、經濟實力、多元文化的象徵。機場公司也會秉持「用心 連接世界」的精神，在交通部的指導下，未來10年「轉大人」，繼續張開雙手敞開大門，為大家服務。

▲桃機首度推出專屬「國門香」，聞得到台灣森林、廟宇、茶文化。（圖／桃機提供）

為慶祝成立十週年，機場公司特地發佈了十週年專屬企業識別，以色彩繽紛的手繪數字「10」，象徵十年的精彩歲月，原有企業識別則化身「+」（Plus）符號，代表持續向前的熱情與企圖心。兩者結合後傳遞機場公司與機場服務大聯盟全體夥伴共同創造十年精彩，未來也將一路持續追求卓越的願景與使命！

桃機去（2019）年桃園機場客運量達4868萬9372人次、航機架次26.5萬架次，雙創歷史新高；年營收新台幣235億元，較上年度增加7.8 %，不但名列全國百大服務業第73名，獲利率更躍居前百大之首；而稅後純益80.78億元較上年度增加11.2%，亦是所有陸海空運輸服務業的第一名。

另外，桃園機場在多個全球國際機場評比中也屢獲肯定，自2016至2020年於分組旅客運量評比中，連續5年都穩居前三名；2015、2017年更獲得Skytrax全球最佳服務人員冠軍的殊榮。

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