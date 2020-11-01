「男生真的好煩！」妹子討拍反被轟　網抓包1亮點炸樓：怎不解釋？

▲男方積極傳訊息，原PO覺得壓力很大。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

「男生真的好煩好煩！」一名女網友昨天在臉書社團PO出對話紀錄，短短半小時就突破千則留言，看似只是在抱怨追求者死纏爛打，但其中1張照片馬賽克不完全，被其他網友抓包案情不單純，反酸她「對方拿錢給妳還嫌人家煩妳？」

這名女網友先是在「爆怨2公社」表示，有個男生這段時間不斷騷擾她，即便她沒回應對方也是持續自言自語，「本人是不會封鎖男生的那種類型，男生如果加我，我都不太會去管，導致常常會有男生來煩我」，但她還是第一次遇到這麼有毅力的異性，從起床到睡前都不間斷地訊息轟炸，讓她備感壓力。

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▲網友抓包原PO收過對方的錢。（圖／翻攝自爆怨2公社）



這篇文起初是在抱怨男方疑似騷擾，但眼尖網友發現，對話紀錄中夾雜著一句「我給妳錢以後妳就不理我了喔？」就是這句話讓人驚覺事件發展不單純，風向立刻轉成批評女方不老實，洗版酸她「樓主的重點是覺得男的一直私訊很吵，但大家的重點是為什麼你要拿人家的錢後不理人家就算了，還發上來討拍？」、「應該是前面有發生什麼曖昧的情愫，讓男生覺得有機會了，結果突然被女方冷落 ，錢還像丟到水坑裡拿不回來。」

由於這篇文引發諸多爭議，原PO後續直接將文章刪除，今天再度發文表示，「我就是太沒心機了，才會被人刻意模糊焦點」，針對拿錢的部分並沒有多解釋，只強調自己「本身就是那種愛哭的女生」，昨天被網友狠酸後哭了一整晚，也提到自己「已經有男朋友了，所以我才不回他的訊息。」

此外，很多人也疑惑原PO既然這麼困擾，為何不乾脆封鎖對方？她回應，「我不會封鎖任何人，這是我的基本原則」，本來交友就不會刻意和異性保持距離，就和對待其他女性朋友一樣，「他是真的好煩很煩，我也是真的很害怕很害怕！」

網友看完她的第2篇PO文紛紛留言，「我還是不懂妳為什麼要哭，感覺好像那個人比較有理由哭」、「上一篇不是有提到你拿人家錢，怎麼不解釋」、「拿什麼錢又不解釋，截圖還是馬掉！你還不如別挖坑給自己跳」、「拿錢是重點啊，我有男朋友也不會去拿別的男生的錢啊。」

▼第2篇文沒有針對收錢多做回應。（圖／翻攝自爆怨2公社）

