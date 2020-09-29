救護車撞女童！單親媽2千字討拍「道歉這麼難？」　3關鍵反被罵爆

▲母親貼出女兒的診斷證明。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名8歲妹妹4月期間，在違規穿越馬路時，遭值勤救護車撞傷，事隔半年，女童母親寫下近2000字長文，淚喊「無法接受肇事司機的態度。」然而，看完事發影片及文章後，網友們反過來砲轟她，認為吃相太難看了！

時間拉回到4月22日，當時妹妹先在路邊來回張望，等轎車駛過後再快速穿越馬路，不料跑到一半，就被值勤救護車撞上彈飛，造成全身擦挫傷，2顆門牙斷裂，還有輕微腦震盪。

今日，女童母親在爆料公社寫下長文，委屈表示「懇請大家試著站在為人母的立場想想，如果今天換成是您的孩子受到了傷害，以至於後來的日子總在恐懼中無法安眠，身為母親感受如何？」

她提到，「孩子有說當時只聽到微微聲音，但都沒有看到車子才過馬路，接著被救護車撞上。由於路口沒有紅綠燈，小朋友也沒有按照交通規則走斑馬線，這是我的疏失及教育失敗，但孩子被車撞飛受傷也是事實，對方一共來家裡三次，每一次都是肇事司機的長官、隊長們在幫他道歉及言語關心，他本人從未說過一個字、一句道歉或者一個關心，就只是站在一旁，什麼話都不說。」

▲她強調，在意的是肇事司機的態度。（圖／翻攝自爆料公社）

母親也忍不住問道，「你們一直說你們有職權以及優先路權，所以當一個人走在馬路上，救護車就可以在十字路口直衝不須減速嗎？即便是撞死了這也是公權力嗎？」

最後，她更崩潰直呼，「我要的不是多少錢，我一直不能接受的、甚至是不滿的，是肇事司機及對方保險公司的處理態度！我要的是誠意的一句道歉跟關心而已，就只是一個態度...真的就這麼困難？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

沒想到，千字文不僅沒得到安慰與認同，反而引來撻伐，許多網友怒回，「單親很偉大嗎？就可以為所欲為嗎？自己丟臉就算了，還要放到網路上來通知大家」、「打了那麼多字，原因也就是想要更多錢而已，其他的都只是藉口」、「99%妳小孩的問題啊，要說什麼」、「救護車司機真倒楣」、「單親就可以不用明辨是非了嗎？貼診斷證明就代表妳小孩才是受害者嗎？影片很明顯是妳小孩沒看來車衝出去，小孩沒有交通意識是妳這做家長的問題」、「敢開口要60萬？真當錢從天上來嗎？這麼厲害怎麼不去搶」、「不覺得小孩受傷是你造成的...還敢索賠60萬」、「以妳小孩這種神主牌式跑法，該慶幸對方只是救護車而不是砂石車，還想討拍啊」。

另外，還有消防員現身留言，指稱「這女士一開口就是60萬且拒絕和解，對消防員提告傷害，還找議員來為難消防員、找媒體假裝受害者裝哭裝可憐，施壓消防員整整半年，通通失敗又轉戰臉書北投幫、爆料公社討拍。」

▼她列出9點疑問。（圖／翻攝自爆料公社）