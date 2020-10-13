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甘願變工具人！這5星座「愛到卡慘死」理由曝...處女當心被渣爆

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▲▼感情,情侶,伴侶,曖昧,交往,愛情,戀愛。（圖／pixabay）

▲在感情裡頭，不求回報的付出，甘願成為工具人的5大上榜星座。（圖／pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

愛情總是愛上了，就不求回報？一個回神，默默當了人家的大仁哥、工具人，還叫不醒嗎？YouTuber《安德魯的賤聲房》就提醒了「在愛情裡容易淪為工具人」的5個星座，無論是自欺欺人、自我催眠，希望靠付出打動芳心，還是有求必應，愛到卡慘死的例子，都讓網友直呼「準到心好痛...」。


1.水瓶座

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水瓶座對生活的態度，多半是非常隨意、輕鬆、自然，在做人處事上面，也不太會斤斤計較，特別是在水瓶座不喜歡在愛情裡面吵吵鬧鬧、爭執，比較屬於默默付出，但在感情裡很容易因為當下的情緒，「打腫臉充胖子」的情形。

安德魯指出，水瓶座只要「你開心、我開心、大家開心」即便自己能力有限，還是會想辦法讓身邊的所有人都滿意。原本不輕易受到改變的性格，一旦愛上了甚至會為了配合對方而改變自己，動了真情之後，內心隱藏的「獨樂樂不如眾樂樂」的心態，反而很容易淪為工具人。

2.射手座

射手座愛上一個人，往往傻地讓人心疼！尤其射手座天生樂觀的性格，不管對方喜不喜歡自己，他也相當同樣抱持樂天的態度，總想著「對對方好一點、感情培養久一點」，就算一開始不喜歡，最後一定也會有感覺！因此甘願傻傻地奉獻，即便旁人看了都忍不住搖頭，卻是他唯一的勝算與希望。

但安德魯也表示，射手座的付出有時候很危險，因為他們熱愛照顧別人，但往往忘了照顧自己，就算自己能力到不了，也會努力滿足對方的願望，通常要經歷過多次戀愛的經驗洗禮，才有辦法覺悟，否則很常默默付出，眼睜睜看著別人交男女朋友，「但主角卻都不是我！」

▲▼。（圖／安德魯的賤聲房）

▲金牛座容易細心、浪漫低調卻又細膩，往往可以打動人心，但也容易愛到卡慘死。（圖／安德魯的賤聲房）

3.金牛座

金牛座慢熟、慢熱的性格，往往在感情初期的「觀望階段」並沒有付出那麼多，但是一旦決定要認真交往時，「金牛座會無限的妥協，是屬於看護型工具人。」安德魯指出，本身金牛座寶寶不喜歡把事情搞大又怕麻煩，但對待一份感情時，他都願意「多做一些」、「努力想辦法」讓對方開心。

而且一旦金牛座愛上一個人，他的細心、浪漫低調卻又細膩，往往可以打動人心，過去認為「有來有往」的互動模式，在愛情裡卻是「不求回報」，也不懂得放下執著，很容易變成工具人，更是「愛到卡慘死」的苦主之一。

4.處女座

處女座是靠感情、運氣在談戀愛的，而且還沒進入交往階段，而是在「有感覺、曖昧」時，就會無微不至的照顧對方，簡直就像別人的老媽子、老爸一樣的關心，「甚至還沒弄懂對方喜不喜歡自己，就先一頭栽進愛河裡，無法自拔。」

▲▼外國愛情網站教你「7個訊息」和好如初 。（圖／Unsplash）

▲不對等且卑微的愛情或友情，根本不能稱得上是愛情，而只是一廂情願而已。（圖／Unsplash）

安德魯也提醒，處女在挑人的眼光上面還要仔細看清楚，才不會遇到辜負你的渣男、渣女。正因他認為「愛不需要多的理由，就是你愛我、我愛你」如此簡單，把感情過於單純化縱然有好處，但也要遇到的人是好人，才能有平順穩定的愛情，否則很容易淪為工具人喔！

5.天秤座

天秤座無論在愛情、友情，都是屬於「付出型的人格」，跟水瓶一樣不太會去斤斤計較對別人的付出，但也有個壞習慣就是「不懂得拒絕別人」，很多時候有百般不願意，口頭還是會答應，最後內心後悔不已，這樣的狀況在感情裡面又會更加劇烈。

安德魯表示，天秤會認為「我既然愛你，我就要打理好你的一切、為你著想」，甚至超出處女座犧牲奉獻的程度，變成「愛情裡的僕人」，甚至會發生付出太多、回饋太少，很容易寵壞另一半，讓對方認為你的奉獻都是應該的，很容易會淪為備胎、工具人。

他也要奉勸以上５個星座，有的人可能是太喜歡對方，而甘願淪為工具人，但這都不是健康的人系關係，當工具人是非常辛苦的，「需要你的時候就出現，不需要你的時候，滾越遠越好。」如此不對等且卑微的愛情或友情，根本不能稱得上是愛情，而只是一廂情願而已。

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