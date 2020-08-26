他列出「6種必交的朋友」…有車+好市多卡=完美　網罵翻後真相逆轉

▲在大學校園裡，會認識各式各樣的朋友。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

9月開學季即將到來，許多大學新鮮人即將進入校園，俗話說，「在家靠父母，出外靠朋友」，如何選擇好朋友，是一個很重要的問題的。有網友在「Dcard」發文，列出六種必交的朋友類型，但因為太過現實，而被網友留言撻伐。事後原PO也承認，這是一篇反串文，是要提醒大家，交朋友要慎選。

原PO以「給大一新生的建議 : 大學必交的幾種工具人」為題發文，列出六種類型的朋友，文末還寫道，「如果能找到六點都符合的朋友，請記得巴著他不放」。但因為內容太過現實，而被網友罵翻，紛紛大喊「原po是最沒用的朋友，能遠離就遠離」。隨後原PO在留言處澄清，這只是一篇反串文，「只是在提醒大家，小心被當工具人而已，大家都誤會了」。

請繼續往下閱讀...

▲許多人會在大學時期交到一生的摯友。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO在文章中列出的六種朋友，包括

1. 最經典也最實用的：有車的朋友

堪稱每個大學生一定要交的朋友，「不管要載東西，還是出遊玩都很方便，還可以蹭車一起回家」，但也要適時詢問是否要補貼油錢過路費，甚至偶爾請人家吃飯或飲料也是必要的。

2. 外宿同學的好朋友：有Costco卡的朋友

一起買日常用品跟食物，還多了個地方可以去，「如果你開車的朋友剛好有摳死摳的卡，堪稱完美組合」，可以開車幫你載東西還不用繳年費。

3. 殺時間耍廢一定要的：有Switch跟Netflix的朋友

「有Switch的朋友，就是天天去他家」，偶爾買個遊戲片一起玩；至於Netflix就是要學會如何當寄生蟲，「如何當一個人家不會反感的寄生蟲是很重要的。」

4. 越夜越美麗：愛夜生活的朋友

通常這種朋友還會有「愛喝酒、愛唱歌，愛夜衝」等特徵，無聊的時候通常也很好約。

5. 學分守護者：學霸朋友

當你忘了做報告，或是沒有準備段考，「學霸朋友就是你的一帖良藥，他們會伸出友誼的雙手，拯救你脫離教授的魔掌。」

6. 人生的唯一：一輩子的朋友

從大一到大四，身旁的朋友只會越來越少，「能分辨誰才是你的生死之交，是很重要的技能。」

▲原PO提醒，交朋友要慎選，以免被當做工具人利用。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

貼文一出後，底下許多網友留言大罵，「你是寄生系的嗎」、「上大學就開始搜集工具？」、「我現在知道了！交朋友要遠離像原PO這種寄生蟲」、「板主一看就是廢人」、「看到留言一面倒我就放心了」。也有許多網友跳出來替PO講話，「我覺得這篇蠻像是，提醒人不要被人利用吧」、「原po很明顯，不是認真鼓勵大家都把別人當工具人利用，開個玩笑而已，不要這麼認真」。