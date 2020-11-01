台中國際馬拉松起跑萬人參與　盧秀燕親鳴槍祝福「跑出健康」

▲2020台中國際馬拉松登場，市長盧秀燕與變裝選手合影，場面逗趣。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

2020台中國際馬拉松1日登場，雖因疫情影響，但仍有上萬跑者報名參加，台中市長盧秀燕等人也到場鳴槍，希望賽是平安順利。盧秀燕表示，原定2月舉辦因疫情影響延後，報名人數雖不如預期，但參加民眾熱情不減，祝福大家都能「跑出健康、快樂」！

今天清晨，1萬2千多位的跑步選手齊聚豐原體育場，參加2020台中國際馬拉松賽事。比賽共分42公里馬拉松、22公里超半馬、12公里挑戰及6公里樂活4組，由市長盧秀燕與貴賓一起鳴槍起跑。

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▲▼上萬選手聽到槍聲，立刻從起點出發。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，原訂今年2月舉辦的馬拉松，受疫情影響延到今日，部分國際跑者也因疫情無法參賽，報名人數因而略減，但參加民眾熱情不減，還有跑者換上特殊裝扮，讓比賽更添趣味。

她也說，台中是座「酷城市」，推廣「酷運動」，馬拉松就是個「酷運動」，今年路線從豐原出發，再到后里、外埔，經過許多特色景點，沿途美不勝收，祝福大家都能「跑出健康、跑出快樂！」她也預告若疫情持續平緩，明年賽事將於2月在后里馬場登場，歡迎民眾踴躍報名。

台中市運動局表示，台中國際馬拉松由台中市繁榮葫蘆墩促進會、台中市神岡區體育會及台中市政府運動局共同主辦，路線經過后里區麗寶樂園、后里馬場、外埔區水流東桐花步道、豐原區母親河葫蘆墩圳等知名景點，更具備符合國際賽事規格的AIMS賽道，吸引眾多跑者體驗，還有跑者用心著裝，打扮成廚師、農夫，甚至有人扛著砲管、戴上整頭髮捲，十分有趣吸睛。

繁榮葫蘆墩促進會輔導理事長陳清龍表示，台灣疫情雖然趨緩，舉辦戶外大型活動仍不能鬆懈，除不斷宣導跑者如有發燒、咳嗽的感冒症狀請自行停賽外，現場依防疫規格，出入口統一，跑者、工作人員皆須量測額溫、酒精消毒等，讓跑者安心；此外，主辦單位鼓勵參賽跑友自備水杯，補給時由志工直接乘裝到私人容器，降低一次性垃圾。

今日運動局長李昱叡、台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長連小華、台中市神岡區體育會理事長宋逢吉、豐原區體育會理事長呂維國、神岡區長劉汶軒、豐原區長洪峰明，以及立法委員江啟臣、楊瓊櫻、台中市議員陳清龍、周永鴻、張瀞分等人均到場共襄盛舉，立法院機要顧問洪慈庸、市議員吳顯森也派代表到場，共同倒數後鳴槍，超過萬名跑友從豐原體育場出發。

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