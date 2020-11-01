台中人大搞怪！萬聖節500人玩瘋　「小黑魔女」抬棺材登變裝王

▲搞怪Halloween！萬聖節500人玩變裝秀，女巫、變形戰機拼場尬人氣。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

歡度西洋萬聖節，台中市經發局聯手商圈共同舉辦「搗蛋童樂趣、搞怪Halloween」系列活動，31日萬聖節當天，在美術園道商圈達到最高潮，民眾變裝化身成女巫、變形戰機、小惡魔等超過500位民眾大玩變裝踩街。

這場「搗蛋童樂趣、搞怪Halloween」變裝活動，31日下午在於美術園道商圈綠園道登場，除了踩街活動外，也有免費臉部彩繪、Trick or Treat討糖。

▲一名機械相關科系背景的超強爸爸，利用廢紙板、不要的碗盤做成變形戰機。（圖／記者游瓊華攝）



主辦單位祭出新台幣5萬元做為變裝比賽獎金，不少人花心思變裝搗蛋，比賽結果兒童組第一名：黑魔女抬棺材；第二名：公主女巫大亂鬥；第三名：惡魔與大魔王的進化史。

經發局指出，美術園道商圈綠園道也匯集50家在地特色店家組成搗蛋市集，台中商圈的萬聖節系列活動將在11月1日精明一街商圈「2020南瓜節大遊行」畫下句點，歡迎民眾1日繼續嗨翻精明商圈。

▲搞怪Halloween！萬聖節500人玩變裝秀，女巫、變形戰機拼場尬人氣。（圖／記者游瓊華攝）