▲北大特區南園、柑園萬聖節，萌鬼扮裝踩街歡樂high翻天。（圖／新北市樹林區南園里長李培鈺提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市樹林區南園里、柑園里聯合舉辦萬聖節扮裝踩街大遊行，10月31日下午2時30分在大學哈佛社區廣場登場。南園里長李培鈺邀請大、小朋友裝扮成自己喜愛的卡通角色，上街闖關、搗蛋討糖果。

「南園柑園聯合扮裝踩街」大遊行由南園里長李培鈺主持揭幕，包括新北市議員廖宜琨、樹林區公所區長王坤南、樹林區里長聯誼會會長廖文斌、立委蘇巧慧團隊、議員江怡臻團隊、議員洪佳君團隊、議員黃永昌團隊、三峽警分局長許芳毅等貴賓蒞臨現場共襄盛舉，一同站台參與盛會。

▲大、小朋友裝扮成自己喜愛的卡通角色上街遊行。

南園里長李培鈺表示，今年萬聖節大遊行，報名人數小朋友超過500位，連同家長人數超過1000人以上，連同柑園里超過500組家庭參加，最主要讓孩子在萬聖節的時候，度過一個非常難忘的的一天，現場將分送糖果。

新北藝術創新協會理事長方鐘煒表示，這次特別跟柑園里一起合辦，第二屆萬聖節踩街活動，希望藉由此活動，增加親子間互動，讓親子能夠更和諧，希望明年能更盛大。

現場大、小朋友裝扮成自己喜愛的卡通角色上街遊行，一起上街搗蛋討糖果，沿途還有小小兵一起遊街。萬聖節活動相當有趣，讓小朋友體驗西方特有文化，精心裝扮及現場營造之氣氛，讓小朋友了解國外與臺灣節慶不同之處，並學習尊重各國文化與習俗。

► 美麗最大的祕密

▲新北市樹林區南園里長李培鈺（右）、新北藝術創新協會理事長方鐘煒（左）。