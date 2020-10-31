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大學園藝系搭萬聖節風潮　上課教雕南瓜訣竅...學習加工景觀規劃

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▲嘉大園藝系館亮起南瓜燈。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大園藝學系張栢滄老師指導南瓜燈製作技巧。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學園藝學系張栢滄副教授在萬聖節前夕，藉由園藝場實習課程教導大一學生製作南瓜燈，29日起當夜幕籠罩，學生就會將美麗的南瓜燈點亮，為嘉大園藝館中廊營造出不一樣的萬聖節氣氛，每一顆南瓜燈皆是學生精心雕刻而成獨一無二的作品。南瓜屬園藝作物，利用實習課以南瓜為材料，讓剛入門的學生對園藝學中的裁培管理、加工利用及景觀規劃有初步的認識 。

▲嘉大園藝系館亮起南瓜燈。（圖／嘉義大學提供）

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▲學生製作南瓜燈前先在黑板上繪圖，避免南瓜造型重複。（圖／嘉義大學提供）

萬聖節是西方傳統的節日也俗稱萬鬼節，現今也成為許多亞洲國家流行的節日，許多幼稚園或國小學童在萬聖節前夕，會藉這個機會裝扮成吸血鬼、小幽靈或骷顱頭等特殊造型，四處收集糖果，相信這是許多人兒時印象。

張栢滄因在美國修讀博士之機緣，對美國萬聖節活動感到有趣，回臺在嘉大任教期間，每年此時都會準備糖果給學生，為讓學生有不一樣的萬聖節體驗，因此在實習課時準備23顆車輪南瓜，以2人一組，同心協力挖薄南瓜肉雕刻南瓜，製作應景南瓜燈。以往以東昇南瓜品種作為實習材料，今年因產期未到，故以車輪南瓜替代，選擇該黃色瓜皮品種，剛好與秋季的感覺相呼應。

▲嘉大園藝系館亮起南瓜燈。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大園藝學系學生手作造型南瓜燈。（圖／嘉義大學提供）

張栢滄提到，製作南瓜燈是有技巧的，南瓜蓋開口切面要斜切，不能直切，因直切會讓南瓜蓋掉進南瓜內；南瓜肉要挖得越薄越透光，效果越好。園藝學系是相當重視實作課程的學系，每門專業課程都會搭配實習課，讓學生有做中學的機會，每年校慶的花卉展就是園藝學系學生的代表作品。

▲嘉大園藝系館亮起南瓜燈。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大園藝系館亮起南瓜燈。（圖／嘉義大學提供）

園藝場實習除實際種植蔬果花卉及果樹外，如何提高農產品的附加價值，增加其利用性也是課程學習的一環，南瓜燈實作相信也會在他們大學求學生涯留下深刻的回憶。

園藝學系學生表示，從來沒有想要去挖南瓜，對南瓜的印像是用來吃的，所以不曾在萬聖節時做南瓜燈，藉由這次機會第1次動手做南瓜燈雖然挖得很辛苦，但覺得很有趣也相當有成就感。

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