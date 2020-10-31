侯友宜化身炭治郎率局長們扮《鬼滅》　超正禰豆子是她！

記者羅婉庭／新北報導

日本知名動漫《鬼滅之刃》成為今年萬聖節最熱門裝扮選擇，新北市長侯友宜31日率市府官員出席府中萬聖嘉年華同歡，他也化身竈門炭治郎搭乘猛鬼巴士現身，扮演禰豆子的副發言人戴湘儀也立即成為全場焦點，民眾爭相合照。

▲侯友宜率市府官員扮演鬼滅角色，副發言人戴湘儀扮演禰豆子（右一）。（圖／經發局提供）

新北市長侯友宜表示，炭治郎的角色很棒、很熱血，跟早期的火影忍者類似，所以今天團隊每一個人所扮演的角色完全都不一樣，組成一個抓鬼大隊，讓萬聖節所有的妖魔鬼怪跑光光，讓這塊土地平安快樂，因為過去擔任刑警就是炭治郎，抓鬼、除魔、斬妖，一起捍衛公平正義、守護安全，讓經濟起飛，讓大家平安度過今年嚴重的疫情。

侯友宜說，今年市府啟動「府中美學示範基地」計畫，推動城市新美學再造，讓板橋府中地區串連起四鐵共構的新板特區及國定古蹟林本源園邸所在的枋橋古城區，成為生活美學基地。而今年的府中萬聖節活動擴大範圍至枋橋古城區，首推猛鬼巴士鬼怪導遊小旅行，不僅讓萬聖節氛圍擴散到各地區，也讓民眾更加認識府中雙城特色。

活動首日特別安排猛鬼巴士免費接駁到活動現場，提供民眾搭乘到府中商圈同歡，活動現場除了搞鬼變裝隊伍遊行外，還有進階版鬼抓人、不給糖就搗蛋、萬聖DIY以及搞怪市集。

晚間也有「紅舞鞋派對」獨立音樂大賞，特別邀請樂團「靈魂沙發」、「溫室雜草」和入圍金曲獎最佳演唱組合的「唐貓」輪番演出，在萬聖節這天用音樂及燈光嗨翻一整夜，期望大家在享受節慶氛圍的同時，也能為在地店家帶來人潮及錢潮，一起推廣在地商圈的經濟發展。

經發局補充，首次舉辦2天搞怪市集集結25家知名美食與夜市經典小吃，老闆們也進行變裝與發揮創意設計萬聖節搞怪美食，現場還提供眾多手作DIY活動，讓民眾親手製作法式萬聖節點心、木乃伊香腸、眼睛花枝丸、精靈甜甜圈、可愛南瓜餅鬼等，創造截然不同的萬聖大街氣氛。

▲侯友宜率市府官員扮演鬼滅角色。（圖／經發局提供）

▲侯友宜、戴湘儀扮演鬼滅角色。（圖／戴湘儀提供）