流感疫苗不良反應通報達205例！創近4年新高　件數最多是國光

▲疾管署發言人莊人祥。（圖／記者陳煥丞攝）

文／中央社記者張茗喧

繼台中一名男子接種流感疫苗後出現神經病變症狀，有名基隆女子也現疑似症狀。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，2個案均接種賽諾菲疫苗，但批號不同，是否與疫苗有關仍待釐清。

基隆一名50多歲李姓女子接種流感疫苗9天後四肢突然發麻且有味覺喪失症狀，向中央通報疫苗不良反應事件，後續出現吞嚥困難、無法進食等症狀，目前插管住進加護病房，院方初步懷疑為急性多發性神經炎，即所謂的「格林巴利症候群」（GBS）。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，多數研究都顯示，流感疫苗和此疾病沒有相關，僅少數研究顯示有微小相關，且個案出現味覺喪失症狀，有醫師研判和格林巴利症候群相關性可能不大，另因病毒感染都可能造成味覺喪失，如無相關危險因子，不會特別採檢。

▲基隆婦打流感疫苗，9天後住進加護病房。（圖／記者郭世賢翻攝）

莊人祥說，根據健保資料過去統計，全台每週平均新確診約9例格林巴利症候群個案，是否和疫苗有關仍須進一步檢測排除，將持續和院方確認是否確診格林巴利症候群。

日前台中曾有一名男子接種流感疫苗後，同樣出現類似格林巴利症候群症狀，有媒體好奇，兩人接種各別是哪些廠牌疫苗。莊人祥指出，基隆女子、台中男子都是接種賽諾菲疫苗，但批號不同，是否與疫苗有關仍待釐清。

根據疾管署統計，截至昨天，全台公費、自費流感疫苗不良反應通報共192件，今天再增13例，累計達205例，其中58例嚴重不良反應、147例非嚴重不良反應，以國光126例最多，其次為賽諾菲50例、台灣東洋22例、葛蘭素史克3例、4例待查。

值得注意的是，108年全年流感疫苗不良反應通報為118例、107年193例、106年134例，今年截至目前共205例，已創下近4年來通報量新高。



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