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黃偉哲向家屬道歉...未遂案警為何沒給報案三聯單：調查公布真相

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記者林悅／台南報導

台南市長榮大學女大生命案，台南市長黃偉哲31日上午公開向被害人家屬道歉，黃偉哲說對於各界質疑部分，黃偉哲除呼籲給檢警時間調查外，也強調台南市政府在調查結果出來後，一定會快速向社會大眾公布真相，黃偉哲希望大家一起協力來維護台南這個安全城市。

▲台南市長榮大學女大生命案，台南市長黃偉哲公開向被害人家屬道歉，黃偉哲說對於各界質疑部分，在調查結果出來後，一定會快速向社會大眾公布真相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮大學女大生命案，台南市長黃偉哲公開向被害人家屬道歉，黃偉哲說對於各界質疑部分，在調查結果出來後，一定會快速向社會大眾公布真相。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

▲專案小組調閱監視器有發現到鍾女遇害前的影像是有拿著手機，但案發後警方遍尋不著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，各界質疑警方到底有無吃案？警方如果吃案，怎麼可能在6個小時內就破案，馬上抓到嫌犯後立即移送給橋頭地檢署偵辦，檢方也需要經過一定程度的調查，檢方受理警方移送的案子，總不能第2天就要起訴，所以檢方有檢方對命案的一個調查程序，各界應尊重檢方的調查程序。

各界質疑警方在第一時間受理舉發，為什麼沒有開出三聯單，黃偉哲已經要求台南市警局展開內部調查，事情明確後才能夠定賞罰；黃偉哲強調該罰的一定重罰，但迅速破案的部分，也值得肯定，他要求警方從9月30日到命案發生中間，為什麼沒有能夠讓歹徒不再來台南？台南市警局一定要加以檢討，但在檢討調查結果出來之前，各界也要給警方一個時間來做內部調查。

▲台南市歸仁分局全力偵辦長榮女大生命案，卻因陳姓女大生擄人未遂案未正確傳達訊息，飽受社會大眾質疑抨擊，市警局長指示調查懲處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於媒體質疑路燈的部分，黃偉哲表示，警方對於案發地點的路燈、或是照明、監視器夠不夠的問題？有沒有反應給相關單位？他覺得也需要列入調查，但他強調，路燈有沒有亮？是不是一個月都沒有亮？還是到底是幾盞路燈沒有亮？還是全部都沒有亮？還是報修沒有修？還是沒有報修？這些問題，區公所及維護單位應該都有記錄，其中包括里長何時反映？什麼時候反映？誰反映路燈電線被剪了？應該有客觀證據可以顯示，黃偉哲也要求各單位都要查清楚。

黃偉哲認為，人命關天，如果家屬要來，台南市政府會給予最大的協助配合，相信外交部也好或是衛福部中央疫情指揮中心，會做最好的處理；台南市政府也會提供詳盡的資料，除了要給檢方完整的資料外，家屬所需要了解的部分，也會配合家屬，而且應該跟他們道歉，不管有千般的理由、萬般的理由，他們的子弟來到台灣，台灣沒能提供一個安全的環境，這真的要跟他們道歉；此案既然發生了，司法的歸司法，檢察官、司法機關會去做調查跟司法的處理，行政機關的歸行政，要亡羊補牢，黃偉哲會要求所有台南市的各行政區，如果有類似或疑似過去治安熱點的地方，台南市政府會再檢討見警率、治安系統，還有監視器、路燈等問題。

黃偉哲說，台南市政府有責任來維護這個城市，使成為一個安全城市，等家屬來台後，雖然他們失去愛女，難免會有情緒，台南市政府一定會對他們表示最大的歉意和慰問。

▲台南市歸仁分局全力偵辦長榮女大生命案，卻因陳姓女大生擄人未遂案未正確傳達訊息，飽受社會大眾質疑抨擊，市警局長指示調查懲處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於分局長是否用詞不當？黃偉哲認為，真相需要調查，從9月30日，這個原先報案的女孩子，他當初是怎麼樣跟派出所所長說的，當派出所所長把附近的監視器調出可疑車輛的影像給她指認，她也表示他沒有辦法辨認出來；黃偉哲覺得先不去揣測這個，這個部分警方內部會做調查，要尊重警方的內部調查，也希望警方要盡速給社會一個交代。

至於有人批評台南偏重觀光？黃偉哲表示尊重網友們的想法，他認為城市的治理是全方位的，包括治安、教育、社會，包括觀光旅遊，作為地方首長，整個城市的事情，包括教育的，包括剛剛提到的，包括交通、治安，都應該要處理，絕不是只偏重在某一件事情。

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