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首對國軍同志新人登BBC！　鼓勵更多人站出來：從軍與同志都不容易

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實習記者湯子暘／綜合報導

台灣30日迎來三軍聯合婚禮，首度有同性伴侶參加，也因此登上英媒《BBC》的版面。自台灣同性婚姻合法化以來，已經舉行約4000場同性婚禮，但直到去年三軍聯合婚禮為止，仍有社會輿論讓原本報名的同性伴侶退縮。今年聯合婚禮陸軍芳方於大漢營區舉行，共有兩對同性伴侶參加，海、空軍則沒有同性伴侶報名。

▲▼台灣軍人同性婚姻。（圖／路透）

▲台灣三軍聯合婚禮首度有同性伴侶參加，新人王翊忍不住在婚禮上落下淚水。（圖／路透）

少校政戰官王翊與伴侶孟酉玫在整場婚禮中，都手持彩虹旗，並感謝父母能夠到場支持自己的選擇，「我相信他們要承受的眼光，要比我們還多。」

▲▼多對新人於上午8點30分在大漢營區舉行三軍聯合婚禮。（圖／路透）

▲多對新人於上午8點30分在大漢營區舉行三軍聯合婚禮。（圖／路透）

王翊的母親也向美聯社提到，這次的婚禮對於軍方來說是很大的突破，「對於異性戀夫婦來說，這也許只是一張紙，但對同性伴侶來說卻非常重要。」

另一對在場的同性伴侶李沴稹與陳瑩宣表示，「從軍與同志都不簡單」，希望他們站出來的舉動有所意義，能激勵更多LGBT軍人挺身而出，「在愛情方面，每個人都會受到平等對待。」

中華民國陸軍的臉書上也曬出兩對新人的「放閃照」，與網友一同分享喜悅。這次的三軍聯合婚禮也象徵，台灣軍隊的文化越來越開放，此前也主動邀請同性權益團體到軍中演說，希望能打造更進步和諧的友善環境。

►陸軍188對新人步上紅毯　同志新人持彩虹旗告白「感謝你選擇我」
►高舉彩虹旗挺同志遊行　祁家威：下一步盼「跨國同婚合法化」
►南投68歲嬤北上看同志大遊行　興奮：五花八門比廟會還好看

 

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