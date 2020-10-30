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宋楚瑜赴慈湖憶蔣公誕辰　盼台灣政治人物放下對戰爭的著迷

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▲▼宋楚瑜赴慈湖陵寢向先總統蔣公致敬。（圖／宋楚瑜臉書）

▲宋楚瑜赴慈湖陵寢向先總統蔣公致敬。（圖／宋楚瑜臉書，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

明天（31日）就是「蔣公但誕辰紀念日」，曾任省主席的親民黨主席宋楚瑜29日赴慈湖陵寢向先總統蔣公致敬，緬懷蔣中正，若沒有他領導著國民政府對日抗戰勝利，也就沒有幾天前的台灣光復紀念日。

宋楚瑜透過臉書發文表示，以前擔任台灣省長時，每年的10月25日這一天，在南投中興新村都會舉辦光復酒會，搭配高空煙火施放，酒會現場冠蓋雲集，包括總統、行政院長、政府要員及駐台外國使節，都會一同前來參與盛會，紀念台灣光復。

宋楚瑜提到，台灣曾經被當作戰爭的犧牲品，在馬關條約中被割讓給日本，但台灣先賢不接受日本統治，抗日保鄉的事蹟不絕於史。而被日本統治五十年的台灣，按照開羅宣言、波茨坦宣言的決議，正式歸還給中華民國後，政府也在蔣公領導下積極建設，人民上下一心，成就了後來台灣繁榮富裕的經濟環境。

宋楚瑜認為，台灣的光復，不是一個將軍將一份降書，交到另一個將軍手裡，這麼簡單的問題，台灣的光復是中華民族用幾千萬軍隊與人民的血淚換來的，經歷過那段日子的人們與家庭，沒有人希望再經歷一次火海與血水的洗禮。

宋楚瑜盼望，真正愛惜台灣人生命的政治人物，能放下對戰爭攻伐的著迷，以維護和平為念，讓自由民主價值、社會正義與民生樂利深植民心，真正「光復」台灣。

▲▼宋楚瑜赴慈湖陵寢向先總統蔣公致敬。（圖／宋楚瑜臉書）

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