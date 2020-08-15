「怡農綠」質感UP全包了！口罩大玩政治哏農婦全嗨了　韓粉敲碗：想買國瑜藍

▲敦品藥局大玩政治哏。（圖／「新北市永和區敦品藥局」FB粉專授權使用）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣目前正值後疫情時代，許多民眾在防疫的同時，也不忘顧及美觀。因此，各大廠牌也推出了各種顏色的口罩來滿足民眾對「美」的渴望，而新北市永和區的敦品藥局不但進了各色口罩，還大玩政治哏、藝人哏、歌詞哏，用獨有的方式來行銷，這些有趣的名字也成功吸引消費者的目光。

敦品藥局從7月3日起，便開賣了各式各樣的口罩，雖然貨量不多，但號稱一定會讓民眾挑到「屬於你的專屬色」。截至目前為止，藥局已推出18款不同顏色的口罩，不但大玩政治哏，還挑戰了歌詞哏，成功引起共鳴，也挑起消費者購物的欲望。

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▲老歌歌詞同樣引發共鳴。（圖／「新北市永和區敦品藥局」FB粉專授權使用）

藥局的各色口罩幾乎都有對應的政治人物，像是想被萬安緊抱的「萬安藍」、讓台灣價值UP的「怡農綠」，另外也有時中粉、楚瑜橘、文哲白、國昌黃，相當吸睛。除了政治人物，藥局也運用了知名人士來取名，像是許傑灰（藝人許傑輝）、香慈迷彩（劉香慈主演新兵日記）、吸附紫（妙禪Seafood）、唐太棕（唐太宗）。

不只如此，藥局更藉由老歌歌詞來吸引民眾，像是任時光匆匆流去「我紫在乎你」、「你說你想要桃」偏偏注定要落腳、這是個「吾顏的桔橘」；還有用歌名取名的口罩，像是那英的「白天不懂夜的黑」、王識賢的「雪中紅」、小虎隊的「紅蜻蜓」和「青蘋果樂園」；另外有特殊花樣的紅白口罩，則被取名為「加拿大楓葉」，非常浪漫。

▲這樣的取名方式彷彿讓各款口罩質感大升級。（圖／「新北市永和區敦品藥局」FB粉專授權使用）

不少網友看到店家的創意後，紛紛留言回應，「請問有國瑜藍嗎？想買」、「平凡的綠立馬升級了」、「聽說這間藥局是新北新的景點」、「怡農綠我全包了」、「萬安救了藍，不然會滯銷」。

先前店家也曾在臉書徵詢網友意見，粉紅色口罩應該是什麼粉，網友則發揮創意表示，「韓粉」、「小英粉」、「麵粉」、「太白粉」；當時甚至還釣出藝人許傑輝現身回覆，「爽身粉、痱子粉」。

▲許傑輝現身回應。（圖／翻攝自「新北市永和區敦品藥局」FB粉專）

此外，敦品藥局表示，民眾為了有效防疫，大多都會洽詢醫師、藥師的意見，不過不只有防疫和買口罩要找藥師，「中、西藥都由藥師來把關，對民眾的用藥安全才有保障」，切記用藥前務必先詢問過專業人士，不要隨便亂買、亂吃。