憶起龜山島開放觀光經過　宋楚瑜：曾與陳廷寵上島勘察、討論

▲宋楚瑜13日憶起參與龜山島從軍事管制區開放為觀光區的經過。（圖／翻攝自Facebook／宋楚瑜找朋友，下同）

記者蘇晏男／台北報導

受到台灣及各國邊境管制防堵新冠肺炎影響，民眾選擇在國內旅遊，龜山島成為熱門景點。對此，親民黨主席宋楚瑜13日憶起當年在他擔任台灣省主席任內，參與龜山島從軍事管制區開放為觀光區的經過。

宋楚瑜在臉書表示，前陣子國旅大爆發期間，龜山島是國人觀光旅遊的熱門選擇，讓他回想起在擔任台灣省主席任內，有許多宜蘭鄉親向他表達，爭取開放龜山島觀光一事，而他將此事向時任總統李登輝報告後，李登輝遂指示他去了解相關情況。

為了開放龜山島觀光，宋楚瑜指出，他當時邀請國防部來一起研究，了解到當年龜山島屬軍事管制區，設有諸多軍事防衛設施，主要用途是為防範共軍從蘭陽平原進行登陸作戰，因此開放觀光恐影響軍事作戰佈署。

宋楚瑜寫道，不過為實地了解情況，在民國82年5月1日，他和當時的國防部長孫震、參謀總長劉和謙上將及陸軍總司令陳廷寵上將，一同乘坐軍事直昇機登上龜山島進行勘察。最後反覆討論後，終與國防部達成初步共識，也就是在確保軍事設施安全無虞下，龜山島可進行適度的開放。事後他也將此結論向李登輝呈報，並交由對方做最後決策。



宋楚瑜透露，因為父親的關係，以及在故總統蔣經國時代參與軍方協調工作，讓他與軍方將領多所接觸因而結緣，因此他能順利請來幾位重要軍事將領共同討論此事。同時他也深知，由於當時龜山島屬軍事管制區，要作出開放觀光的重大決策前，必須先與軍方充分交換意見，必要時還需要實地勘查，而非隨意決斷。

宋楚瑜還強調，更重要的是，軍事管制區的開放事涉三軍統帥權責，即便他當時與國防部已有初步結論，也必須向總統呈報，由總統來宣布最後的決策。很高興在這些溝通努力下，李登輝隨後也宣布龜山島朝有限度、局部開放觀光方向來規劃，才讓國人得以一窺龜山島及其海域秀麗景色。

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