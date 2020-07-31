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馬英九、吳敦義明早赴台北賓館　親自悼念李登輝

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▲前總統李登輝。（圖／ETtoday資料照）

▲前總統李登輝。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日晚間病逝於台北榮總，享耆壽98歲，消息傳出後，震驚國內政壇。針對後續的治喪事宜，總統蔡英文已下令8月1日起於台北賓館設置追思處所，供民眾悼念李登輝，而前總統馬英九、前國民黨主席吳敦義也將在開放首日9時半許到場弔唁。

▲馬英九、吳敦義。（合成圖／記者黃克翔攝）

▲馬英九、吳敦義。（合成圖／記者黃克翔攝）

總統府發言人黃重諺31日上午表示，府方上午召開第一次工作小組會議，會中就各項工作包括各界關心的緬懷追思、治喪，以及國際事務規劃等進行籌備討論；而該項會議由總統府秘書長蘇嘉全主持，家屬代表李安妮、李安娜出席，另外總統府各局處、外交部、國防部、內政部、國史館都有派員參與。

▲李登輝追思時間及規定。（圖／翻攝自Facebook／總統府發言人）

▲李登輝追思時間及規定。（圖／翻攝自Facebook／總統府發言人）

黃重諺指出，為了讓希望緬懷李登輝的國民、各界朋友可以追思緬懷，將在台北賓館設置追思處所，開放時間則訂在8月1日起至16日止的上午10時至下午5時。

府方強調，家屬感謝國民、各界朋友自發前來追思，但婉辭機關團體動員參與；而現場國人可以自行獻花追思，但懇辭花圈花籃。另外，要進入會場的民眾，務必配戴口罩。

針對李登輝辭世，北榮31日先在院內懷恩堂舉辦臨時靈堂供各界追思，而當天就有不少民眾到場弔唁，其中，最受矚目的就屬親民黨主席宋楚瑜。

▲親民黨主席宋楚瑜前往懷恩堂弔念李登輝。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨主席宋楚瑜31日到北榮懷恩堂弔念李登輝。（圖／記者林敬旻攝）

宋楚瑜下午3時8分現身北榮哀悼李登輝，並哽咽表示，昨晚聽到李登輝辭世的消息，他感到很難過，也特別請李夫人和家屬節哀，「李登輝是栽培過我的長官，我在李登輝擔任國民黨主席期間，他任命我做國民黨秘書長，我全力在李登輝指導下，來推動台灣的民主憲政改革，那段時間李登輝授權我全力負責跟黨外溝通工作，在指導下，負責跟民進黨主席黃信介共同會商，決定來順利召開國是會議。」

宋楚瑜表示，他因為是秘書長，不僅需要全力協助李登輝，而且還要跟黨內各階層好好溝通，順力召開國是會議，更重要的是，透過這樣的朝野共識，達成深耕台灣民主發展基石，那就是完成不流血的寧靜革命，廢止當時大家覺得應該要終止的動員戡亂時期臨時條款，而且把萬年國會，用不流血方式讓老國大、老立委退職，更重要的是，推動總統民選。

宋楚瑜說，這些所有工作，都在李登輝指導下，「我做為國民黨秘書長，能真正幫助協助完成這樣的工作」，李登輝所訂下的基本方向，和堅持原則，讓台灣真正從威權體制轉型到開放民主。

宋楚瑜最後強調，他來這裡感念李登輝，是因為對方讓他到台灣省政府服務，自己要去台灣省政府就任前夕，李登輝還特別召見他，親口用台語說，必須要「一步一腳印，為百姓好好做事」，這也成為他到省政府服務後最重要的工作理念。很珍惜李登輝給他的這些機會，幫台灣老百姓做事情。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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