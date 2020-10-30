國家祈禱早餐會逼退蔡英文信函曝光：隔天同志遊行...基督徒們十分震盪

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文上任以來，每年都會出席「國家祈禱早餐會」，但今年卻因她邀請民眾參加同志遊行，而要求她不必到場，另派官員出席。對此，「國家祈禱早餐會」的這份逼退蔡英文的文件也曝光，內容甚至警告府方，主辦單位無法保證現場的秩序。

本來蔡英文允諾出席30日舉辦的第二十屆國家祈禱早餐會，不過卻因為蔡英文邀請民眾參加同志遊行，籌備會竟逼退蔡英文，要求她委派其他政府官員出席；而總統府則回應，蔡英文婉拒出席，也不會另派代表與會，隨後台灣基督長老教會為此宣布退出國家祈禱早餐會。

特別的是，籌備會一份因為有部分教會不願意背書，最後沒有發出交至府內的信件曝光。內容明確點出，同志婚姻對基督信仰來說，直接抵觸價值核心，討論空間極為有限。

此外，籌備會在信件中竟也警告，蔡英文到訪的行程安排，以及會場秩序等等，在早餐會他們並無法百分百確定必然順暢的態勢，因此傾向建議蔡英文委派另一位政府長官出席。

籌備會逼退蔡英文信件全文：

感謝您於百忙中首肯出席即將於10月30日舉行的第二十屆國家祈禱早餐會。國事如麻，夙興夜寐，我們了解。



由於國家祈禱早餐會的第二天，同志遊行即將舉行；加之執政當局採取積極鼓勵的態度。一經媒體報導，基督徒們十分震盪。

經過這幾天的疏通，目前教會內部仍然在拔河當中：我們承認，同志婚姻對基督信仰來說，直接抵觸價值核心，以致討論的空間極為有限。



對國家祈禱早餐會舉辦的立場來說，您誠然是我們為之禱告，也最企盼溝通的對象。然而也需要周全到您的蒞臨，包括行程安排以及會場秩序等等。在早餐會無法百分百確定必然順暢的態勢下，我們傾向建議蔡總統或可委派另一位政府長官出席即可。

事件緊急，牽涉寬廣，加之對國家元首的敬重，不得不做出此建議，敬請總統理解見諒。