蔡正元酸「Taiwan can hurt」：馬國女案補償可能是提名家人當立委

▲國民黨副秘書長蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蕭羽耘／台北報導

針對長榮大學馬來西亞女大生遭擄殺身亡一案，前國民黨立委蔡正元2日抨擊，現在對馬國人講「Taiwan can help」，他們的反應一定是「Taiwan can hurt」，他直言，台灣會想得到補償的方法，可能是提名她的家人當立委吧。

蔡正元2日凌晨在臉書指出，馬來西亞籍女大生不幸遇害，台灣從總統蔡英文到台南市長黃偉哲等，ㄧ堆大官小官紛紛道歉。這位遇害女大生，與人無怨無仇純粹是隨機遇害，死前的無助和驚恐，絕對不是大官小官能體會的。

蔡正元酸，如果再對馬來西亞人講「Taiwan can help」，他們的反應一定是「Taiwan can hurt」，遇害女大生是客家人、不是馬來族人，跟台灣客家人完全相同，女大生的母親令人心酸的哭泣，要求絞死隨機殺人犯，讓他稍稍體會，女大生死前的無助和驚恐。

蔡正元說，這個要求合情合理，但台灣做不到，而且還會二次傷害，因為台灣人也病的不輕，非常重視這種殺人犯的人命，道德發狂到可以教化這種殺人犯，從蔡英文以下的民進黨政客，都是廢死教的教徒。

他感嘆，女大生母親痛徹心扉的要求，台灣很難做得到，台灣會想得到補償的方法，可能是提名她的家人當立委吧？不知道這算不算Taiwan can help？

