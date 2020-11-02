遭諷萊豬唱反調不必拖別縣市下水　柯文哲：我只是講話比較直接

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲近日為萊豬議題屢槓中央，對於桃園市政府回擊柯文哲要與行政院唱反調不必拖別的縣市下水，柯文哲表示，「我有講錯嗎？沒有」、「大家都清楚，桃園不是府會一家嗎？麥假啦！」

▲柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）

關於與中央互槓萊豬卻延燒至桃園，柯文哲1日受訪時提及，桃園市議會自己都通過「食品安全管理自治條例」修正案，「民進黨內部都搞不定，那鄭文燦不是小英愛將嗎？自己都搞不定，就不要期待別人。」

隨後，桃園市政府新聞處長詹賀舜也做出回應指出，柯文哲要與行政院唱反調不必拖別縣市下水。

柯文哲2日出席「2020亡靈節：墨西哥古老文化之傳承」特展開幕式活動，對於桃園市的反擊，柯文哲表示，「我只是講話比較直接而已，就這樣。問題是我有講錯嗎？沒有！」

有媒體追問桃園說是因為國民黨議員在議會佔多數，柯文哲則回應，「大家都清楚，桃園不是府會一家嗎？麥假啦！」

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