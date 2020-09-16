假扮通靈師誘老婆閨蜜「合體改運」　人夫再掰：念咒就能忘記一切

記者黃翊婷／綜合報導

彰化游姓男子得知老婆閨蜜花花（化名）與男友感情不順，因此假扮成具備通靈能力的泰國算命師，再用話術誘騙對方與「剛結婚生子的男姓友人」發生性關係，就能轉換氣場改運，甚至瞎掰只要念咒語、按照指示做，事後就能忘記一切。彰化地院法官認為游男壓制花花的性自主決定權，行為涉及強制性交，最終依法判處有期徒刑2年，緩刑5年，全案仍可上訴。

▲花花與男友感情不順，選擇向他人求助卻遭騙色。（示意圖／123RF，與本案當事人無關，下同）

判決書中提到，游妻是花花的好友，游男對她的感情狀況也很了解，去年1月得知對方與男友感情出問題，於是假裝要請神明幫忙，謊稱認識一位可以隔空通靈的泰國算命師。花花在同年2月14日透過LINE聯繫，算命師自稱是一名30多歲的單身女性，而且言談中可以精確分析她與男友的個性、感情狀況，因此開始對算命師的話深信不疑。

不過，這位泰國算命師其實是游男假扮的，見花花已經上鉤，隨即誘騙要與氣場好的男子發生性關係，尤其是剛結婚生子的（他2018年6月結婚，同年11月誕下一子），才能轉換氣場改運。起初花花顧慮到閨蜜，遲遲不肯答應，他一再慫恿，瞎掰只要念咒語、過程中不反抗，事後就能忘記一切。

▲花花起初並不願意，但最後還是被游男假扮的算命師說服。

最後，花花誤信為真，與游男相約在彰化市某汽車旅館發生性關係，後來越想越不對勁，這才驚覺上當，氣得跑到警局報案。游男被逮之後，對於上述行為皆坦承不諱。

彰化地院法官認為，游男利用宗教以及超自然力量迫使原本無意發生性關係的花花就範，顯然是在壓制性自主決定權，考量到雙方已經和解，女方也決定原諒、不再追究，他家中尚有妻女需要照顧，日前依強制性交罪判處2年，緩刑5年，緩刑期間應付保護管束，另外還要提供240小時的義務勞務，並向公庫支付20萬元，全案仍可上訴。