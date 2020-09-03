超會吃弟弟！他結婚13年懷疑「老婆裝處女」　最美博士揭真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

被PTT鄉民封為「最美博士」的兩性專家許藍方，近日推出新書，除了教導性知識，她也替許多苦主解惑，就有一位人夫結婚13年，由於老婆太會口交，讓他不禁懷疑，對方是偽裝處女，聽完整段敘述許藍方給予解答，並斷言太太的第一次絕對是獻給他。

北醫護理學博士出身的許藍方，原本在醫院當護理師，後來到學校教書，今年5月她更卸下教職，轉戰當兩性網紅專家，短短兩個月突破百萬點閱，最近還推出新書《大人的性愛相談》。

請繼續往下閱讀...

許藍方透露，許多網友會私訊請教一些「害羞問題」，包括第一次怎麼減輕疼痛、如何讓「弟弟」變大變長等，其中，有個案例讓她印象深刻，先前一位人夫苦惱表示，他與老婆結婚13年，有4個小孩，但他內心始終對妻子有所懷疑，認為對方是「裝處女」，第一次根本不是給自己，而讓他起疑的關鍵是「老婆實在太會口交了」。

▲許藍方今年轉戰當網紅。（圖／翻攝自臉書／許藍方博士 Dr. Gracie）

聽完人夫的苦水，許藍方斷定他的太太肯定是處女，原因則是她不太敢讓男生「進去」，但為了滿足對方，勢必得提升其他方面的技能。

一席話讓人夫如釋重負，並笑著向她道謝，「謝謝妳！我終於放下了心中多年來的大石頭。」最後，許藍方也不忘叮囑，很多人以為女生第一次都會流血，不過這其實是個迷思，畢竟陰道是有彈性的，所以不見得會出現流血的情況。