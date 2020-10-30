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快訊／台南驚傳隨機殺人！長榮女大生被「麻繩勒脖」…僅剩內褲陳屍山溝

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▲▼台南驚傳隨機殺人！長榮女大生被「麻繩勒脖」…僅剩內褲陳屍山溝。（圖／翻攝東森新聞）

▲長榮女大生被麻繩勒脖殺害，僅剩內褲陳屍山溝。（圖／翻攝東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名梁姓男子28日到台南，將馬來西亞籍24歲鍾姓女大生擄走，經警方循線追查，29日將可疑的梁姓男子逮捕。梁男起先否認，訊後坦承行兇，並於高雄阿蓮的山溝內發現女大生遺體，全身僅剩內褲。

據《自由時報》報導，就讀長榮大學的鍾姓女大生28日晚間從學校步行回宿舍，30分鐘的路程卻遲遲未歸，讓室友擔心到報警。警方追查，在台鐵便道發現鍾女的鞋子，懷疑被人擄走，立刻調閱監視器發現一輛可疑自小客車，並於29日聲請拘票逮捕梁姓男子。

▲▼馬來西亞女大生,台南。（圖／翻攝Dcard）

▲馬來西亞女大生遭高雄男隨機綁走殺害。（圖／翻攝Dcard）

梁男的車上有些許血跡，且起獲一袋裝滿內衣褲的袋子。梁男偵訊時先否認犯案，辯稱女學生被他嚇跑，是後才坦承用麻繩勒斃鍾女。

隨後，警方在高雄阿蓮的山溝內發現女大生遺體，全身裸體只穿著內褲，且脖子上依然套著麻繩。目前警方漏夜偵訊，詳細案情還有待釐清。

報導指出，梁男不認識鍾女，犯案當下躲在陰暗處尋找落單女子，看到鍾女時就以麻繩勒住脖子拖回車上，疑似用力過猛導致鍾女死亡。

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