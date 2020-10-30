獨／長榮大學悲慟致信全校：深感挫敗　邪惡竟與我們如此接近

▲長榮大學寫長信安撫學生心靈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許宥孺、唐詠絮／台南報導

長榮大學馬來西亞籍女大生（24歲）28日遭擄走勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內，28歲的梁姓男嫌落網後坦承犯行，事件發生後震驚校方，校牧室隨即發表一封長信向全校學生表示，不願意也不敢置信平安的校園周遭發生這樣的悲劇，但我們相信彼此相愛能幫助我們勝過邪惡，藉此安撫校內學子驚惶失措的心靈。

以下為長信內容：

各位同學平安,

相信大家都很震驚聽到一位同學遇害的消息，不願意也不敢置信平安的校園周遭發生這樣的悲劇。

身為教育工作人員我們也深感挫敗，無法周全保護孩子的安全；無法教化人心。 我們唯有提醒自己從事教育為一生的職志，以提供學生們更安全的生活學習環境為不可推卸之責任。

這事件不只是我們的孩子、同學、朋友受害讓我們憂傷，我們所有免於恐懼的自由也被剝奪，讓我們驚駭於人心的邪惡與我們如此接近。

雖然邪惡勢力仍潛伏伺機傷害我們，但我們相信彼此相愛能幫助我們勝過邪惡。「愛裡沒有懼怕；愛既完全，就把懼怕除去。」（約翰壹書4:18）

願這時候我們的心都能得到安慰，讓我們的靈魂得到舒緩，心靈得著平靜。這不容易，但我們能選擇：

．選擇不讓懼怕和焦慮控制我們

．選擇淨化我們的心靈

．選擇以愛彼此陪伴、彼此安慰

或許我們仍會感到害怕，但我們可以學習依靠上帝，因為上帝就是愛，當我們彼此相愛，上帝就在我們當中帶領保守。

「你們要將一切的憂慮卸給上帝，因為他顧念你們。」（彼得前書5:7）

長榮大學 校牧室

而這起隨機擄殺案，鍾姓女大生28日晚間，從學校步行回宿舍，但短短30分鐘路程卻遲遲未歸，於是室友趕忙報警處理，警方也即刻調閱監視器展開追查，並透過關鍵鞋子，鎖定梁嫌的自小客車，更在車上發現些許血跡，及裝滿內褲的袋子。

事件發生後，在網路引起發酵，希望司法能還給鍾女一個公道。

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