擄殺長榮女大生「裸屍棄山區」！陽光男臉書刷滿祝福　市議員道賀

▲梁男外表陽光，時常在臉書貼出與親友互動的照片，近期才剛過生日。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

台南28日驚傳女大生遭虜殺，28歲的梁姓男子前往長榮大學附近埋伏，隨機持麻繩擄了24歲的鍾姓女大生，導致鍾女遭到勒斃。實際上網查詢，梁男近期才剛過生日，臉書上還有市議員祝賀「生日快樂」，沒想到時隔不久，市議員祝賀的對象竟成了殺人犯。

據了解，鍾姓女大生是馬來西亞人，來台灣就讀長榮大學，28日晚間8點45分從學校離開，準備步行回到租屋處，卻在半途遭到梁男綁架，進而遭到殺害。

鍾女的同學找不到人，不斷撥打電話，都轉入語音信箱，感到十分焦急，只能上網PO文尋人，希望能動員校內學生的力量，盡快將人找到。

▼警方經過調查，發現女大生被棄屍山區。（合成圖／記者林悅翻攝）



警方接獲情資，著手調查案件，調閱監視器，發現可疑的自小客車，鎖定了28歲的梁姓男子，29日聲請拘票，將梁男逮捕。警方在梁男的車上發現些許血跡，還找到裝滿內衣褲的袋子，開始對梁男訊問。

梁男起初否認犯案，辯稱女學生被嚇跑了，後來才坦承，以麻繩勒斃了鍾女，帶到高雄阿蓮的山溝棄屍。警方找到女大生遺體時，女大生全身裸體，只有穿著內褲，脖子上還套著麻繩，目前仍在漏夜偵訊，進一步釐清案情。

實際上網查詢梁男的資料，梁男外表陽光，時常在臉書上貼出與朋友、家人外出遊玩的照片，且近期才剛過生日，還有市議員到他的臉書塗鴉牆留言「生日快樂」，沒想到時隔不到20天的時間，市議員祝福的對象竟成了殺人犯。

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▼梁男才過完生日不久，竟然變成殺人犯。（圖／翻攝臉書）

