長榮女大生遭隨機殺！警追到「暗黑便道」發現女鞋1隻　急以車追人

記者林悅／台南報導

台南歸仁驚傳隨機擄人命案！長榮大學一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，10月28日晚獨自回學校宿舍途中失蹤，台南市歸仁分局據報，查出1部涉案車輛，以車追人，發現1名高雄市28歲梁姓男子涉有重嫌，29日下午將梁嫌查獲，深入偵訊查出他涉嫌將被害人殺害棄屍高雄阿蓮，警方已將被害人遺體尋獲，全案漏夜偵辦中。

台南市長榮大學校方於29日下午3時許，至移民署台南勤隊報案，指24歲馬來西亞籍鍾姓女學生行方不明，因鍾女為外籍學生，該隊同時通報台南市警歸仁分局協助尋找。

▲台南女大生遭梁姓男子殺害。（圖／翻攝梁嫌臉書）

歸仁警方調閱監視器追查，發現鍾女於10月28日晚上8時47分許，行經台鐵沙崙線高架橋與長大路（大學校門口），沿高架橋下便道往北行走後即失去蹤影。

經調閱相關跡證，在台鐵高架橋下便道發現鍾女右鞋1隻，經研判恐遭非自願性帶離現場，同時從相關監視影像及查訪，發現1部自小客車行跡可疑涉有重嫌，循線查出28歲梁姓男子涉案。

▲台南驚傳隨機殺人！長榮女大生被「麻繩勒脖」。（合成圖／記者林悅翻攝，下同）



警方立即透過車辨系統掌握可疑涉案人梁嫌人車行蹤，並報請檢察官指揮偵辦，於下午在高雄市阿蓮區查獲梁嫌，梁嫌起先否認渋案，經警方深入偵訊突破其心防，於晚上坦承殺害鍾女，並棄屍。

警方隨即押梁嫌前往尋找鍾女遺體，於晚上9時許，依梁嫌供稱在高雄市阿蓮區大崗山風景區產業道路，尋獲被害人屍體，由警方鑑識人員進行採證。

據了解，梁嫌與鍾女並不相識，梁嫌強擄鍾女應是見鍾女獨自一人，認有機可趁，才隨機擄人，警方懷疑梁嫌可能要性侵鍾女，遭鍾女反抗才殺死鍾女，惟真實案情正由警方漏夜調查釐清中。