死因不單純！變態魔認意外勒殺女大生　警卻在運屍車發現血跡

▲警方在梁嫌紅色休旅車內發現血跡反應。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者莊智勝／台南報導

台南長榮大學女大生遭擄殺血案震驚全台，警方調查，梁嫌（28歲）選定光線昏暗、無監視器的台鐵便道隨機犯案，見到鍾姓女大生經過時，當即持麻繩套頸將人擄上車，不料過程中卻不慎將其勒斃，最後只好將屍體棄置阿蓮大崗山區。但警方經鑑識梁嫌座車後，意外在車內發現血跡反應，推測第一時間鍾女可能還未遭勒斃，應是與梁嫌衝突、掙扎過程中濺血所留下。

警方調查，梁嫌上月30日也曾在該處便道徒手隨機擄人未遂，因有上次經驗，所以這次還特地帶來麻繩，見到鍾女經過後，立刻上前將繩索套於頸部擄人上車意圖性侵。梁嫌供稱，當時鍾女被他勒昏，隨後即無呼吸心跳，應是他過程中用力過猛才會將其勒斃。

▲梁嫌2度在台鐵便道犯案，意圖隨機擄人性侵。（圖／翻攝自臉書）

但弔詭的是，警方鑑識梁嫌所駕駛的紅色休旅車後，意外在車內發現些許血跡反應，因此研判鍾女遭勒後第一時間應還有意識，臨死前在車內掙扎，並與梁嫌發生拉扯衝突，不慎濺血後才會留下血跡。

而梁嫌在見鍾女斷氣後，將屍體放入後車廂，載屍繞行台南、高雄兩地長達19小時，最後於29日下午3時將屍體棄置在阿蓮大崗山區一處山溝內。

▼梁嫌犯案後開著紅色休旅車將屍體載往大崗山區棄屍。（圖／記者洪靖宜翻攝）