Dcard尋人24小時傳噩耗！長榮女大生遭勒斃棄屍　遺體找到了

記者柯振中／綜合報導

24歲馬來西亞籍的鍾姓女大生就讀長榮大學，28日晚間從學校步行回宿舍，意外遭到綁架殺害，震驚台灣社會。事實上，在消息披露前，就已有許多同學在Dcard上尋人，文章還一度遭到刪除，讓同學相當緊張，紛紛詢問「人到底怎麼了」。

一名網友在Dcard上發文，她的朋友就讀長榮大學，28日晚上8點45分準備從學校返回宿舍，接著完全失去消息，嚇得他們趕緊開始找人。

▲馬來西亞女大生遭到勒斃。（圖／翻攝Dcard）



該名網友發文求助，希望能尋找到當晚騎車行經路段的人，藉此透過行車紀錄器尋人，「或是拜託有看到一個女生走在那裡的人，給我一點資訊！」

▼女大生遭到綁架勒斃。（圖／翻攝Dcard）



該篇文章發出過沒多久，立刻被刪除，在網路上引起許多討論。消息在網路上傳開，引起許多當地學生的擔憂，紛紛關切案件，希望能早點找到鍾姓女大生。

警方接獲報案，調閱監視器追查，認為住在高雄的梁姓男子相當可疑，因此聲請拘票，逮捕梁男。

警方在梁男的車上發現血跡，還撿到了一袋裝滿內衣褲的袋子，梁男後續也坦承，當時躲在暗處尋找落單的女子，看到鍾女後，立刻用麻繩勒住對方的脖子，接著拖回車上，疑似因為用力過猛，才導致對方死亡。警方根據梁男的說法，在高雄阿蓮的山區找到鍾姓女大生的遺體，當時女大生身上僅穿著一條內褲，詳情仍待警方進一步釐清。

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