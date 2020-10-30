獨／長榮女大生遭殺！女學生驚曝「多次目擊嫌犯」：眼神一直瞄我

▲長榮學生透露，曾經看見疑似嫌犯的男子，在路邊抽煙，眼神時不時打量著她。（圖／翻攝臉書）

記者趙蔡州／採訪報導

長榮大學一名馬來西亞籍24歲鐘姓女大生28日晚間回宿舍時，遭到一名28歲梁姓男子用麻繩從背後強擄殺害。一名長榮大學劉姓女大生向《ETtoday新聞雲》透露，她就住在事發地點附近，最近有幾次遇過疑似嫌犯的男生在路邊抽煙，眼神時不時打量著她，讓她相當害怕。

劉女向《ETtoday新聞雲》透露，她的宿舍剛好在事發地點附近，因此經常走那一條路回家，前幾個月有幾次就遇過，疑似嫌犯的男生站在路邊抽煙，而且眼神時不時打量著她，當時她嚇得立刻打給朋友並跑步回家，由於對方沒有真的對她做什麼，所以後來就沒有多想，也沒有反應給校方。

沒想到過了一陣子，她在Dcard上看見，有人發文說「自己被捂住口鼻」，甚至還發生有女子（鐘女）因此失蹤，她才驚覺事情的嚴重性，沒想到29日就聽見失蹤女子的死亡消息。

▲梁男用麻繩勒斃鍾女，將遺體載到阿蓮山區棄屍。（合成圖／記者林悅翻攝）

鍾姓女大生28日晚上從學校準備回宿舍，不料行走學校附近台鐵便道時離奇失蹤。鍾女的朋友當天晚上11時撥打電話無人接聽，加上曾經在Dcard看見女網友分享的經歷，懷疑可能是遭人綁架而立刻報警。

警方29日循線將涉有重嫌的梁男逮捕，梁男偵訊時先否認犯案，辯稱女學生被他嚇跑，後來才坦承用麻繩勒斃鍾女。警方根據梁男供稱地點，在高雄阿蓮的山溝內發現女大生遺體，全身僅剩內褲。

其實9月就有長榮學生在Dcard表示，她日前晚間獨自一人走台鐵便道準備回租屋處，不料有一個奇怪的男子突然從背後摀住她的鼻子和臉，可能是因為附近離住家較近，當時她發出尖叫聲，對方才急忙逃回車上，讓她逃過一劫。