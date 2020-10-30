長榮女大生遭擄殺！學生淚求「路燈多一點」…校方：本校無管理權

▲長榮大學女大生遭梁姓男子隨機綁走殺害。（圖／翻攝Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

台南長榮大學驚爆女大生遭擄殺棄屍案，28日晚間遭梁姓男子擄走後用麻繩勒斃，棄屍高雄阿蓮的山溝，該校許多學生們聽到此新聞，紛紛感到害怕，要求校方可以重視學生安全問題，一名女同學表示，「希望學校路燈裝多一點，停車場非常暗，很可怕」，許多同學也在底下留言「真的很暗！」

長榮大學一名女同學在「Dcard」長榮大學板上發文，聽到擄殺棄屍案後感到很害怕，加上學校附近較偏僻，夜晚獨自一人走在路上相當危險，「拜託學校路燈裝多一點，不要這麼準時12點關燈，總是有人會不得已晚歸，停車場真的暗得不像話」。

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對此，許多同校的學生也指出「停車場真的很暗」，希望學校不要那麼省電，多重視學生安全，「已經夠偏僻了，拜託燈多一點行不行」、「好像說橋下的燈不是壞掉，只是為了省電關掉」、「學校附近真的超暗，可怕死，每次上完課都一定騎大馬路」、「除了路燈之外，那一條路上應該也要加裝監視器」、「拜託不要為了省電而犧牲校園的安全好嗎」。

▲有同學留言，希望校方可以維修學校附近的路燈 。（圖／翻攝自長榮大學「學生QA」網站）

還有女同學分享晚上到學校的場景，「我上次忘了拿手機 ，請教官幫我開宿舍門然後去停車場拿，那時半夜1.多（凌晨1點多），結果外面全是一片烏漆麻黑，連路都看不到，沒想到學校會連一盞燈都沒有開，當下真的覺得很恐怖，真的要請學校留一盞燈」。

此外，也有一名女同學於本月14日，得知有學生在學校附近被尾隨，因此在長榮大學提供的「學生QA」網站中留言，希望校方可以維修學校停車場以及火車站附近壞掉的路燈，並且加強照明。校方於15日回覆，「若是出側門以外的路燈，因屬於區公所管轄，本校無管理權，目前總務處已預備修繕側門出口前的二盞路燈（前已會勘完畢），惟因需安排大型吊車，目前暫定為10/19(一)進場維修。在此之前，我們將評估是否加裝臨時照明」。

▲女同學發文，希望校方重視學生安全 。（圖／翻攝自dcard）