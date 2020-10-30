　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮女大生遭擄殺！學生淚求「路燈多一點」…校方：本校無管理權

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼馬來西亞女大生,台南。（圖／翻攝Dcard）

▲長榮大學女大生遭梁姓男子隨機綁走殺害。（圖／翻攝Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

台南長榮大學驚爆女大生遭擄殺棄屍案，28日晚間遭梁姓男子擄走後用麻繩勒斃，棄屍高雄阿蓮的山溝，該校許多學生們聽到此新聞，紛紛感到害怕，要求校方可以重視學生安全問題，一名女同學表示，「希望學校路燈裝多一點，停車場非常暗，很可怕」，許多同學也在底下留言「真的很暗！」

長榮大學一名女同學在「Dcard」長榮大學板上發文，聽到擄殺棄屍案後感到很害怕，加上學校附近較偏僻，夜晚獨自一人走在路上相當危險，「拜託學校路燈裝多一點，不要這麼準時12點關燈，總是有人會不得已晚歸，停車場真的暗得不像話」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，許多同校的學生也指出「停車場真的很暗」，希望學校不要那麼省電，多重視學生安全，「已經夠偏僻了，拜託燈多一點行不行」、「好像說橋下的燈不是壞掉，只是為了省電關掉」、「學校附近真的超暗，可怕死，每次上完課都一定騎大馬路」、「除了路燈之外，那一條路上應該也要加裝監視器」、「拜託不要為了省電而犧牲校園的安全好嗎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自長榮大學「學生QA」網站）

▲有同學留言，希望校方可以維修學校附近的路燈 。（圖／翻攝自長榮大學「學生QA」網站）

還有女同學分享晚上到學校的場景，「我上次忘了拿手機 ，請教官幫我開宿舍門然後去停車場拿，那時半夜1.多（凌晨1點多），結果外面全是一片烏漆麻黑，連路都看不到，沒想到學校會連一盞燈都沒有開，當下真的覺得很恐怖，真的要請學校留一盞燈」。

此外，也有一名女同學於本月14日，得知有學生在學校附近被尾隨，因此在長榮大學提供的「學生QA」網站中留言，希望校方可以維修學校停車場以及火車站附近壞掉的路燈，並且加強照明。校方於15日回覆，「若是出側門以外的路燈，因屬於區公所管轄，本校無管理權，目前總務處已預備修繕側門出口前的二盞路燈（前已會勘完畢），惟因需安排大型吊車，目前暫定為10/19(一)進場維修。在此之前，我們將評估是否加裝臨時照明」。

▲女同學發文，希望校方重視學生安全 。（圖／翻攝自dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自dcard）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／台南擄殺變態魔「住家被蛋洗」！前後門都被砸
獨／變態魔隨機擄殺女大生　長榮大學悲慟致信全校全文曝光
董至成公開「給前妻道歉信」21年婚變淚崩：想把老婆追回來
高大成打臉變態魔「伴屍19hrs」　隨機擄殺長榮女大生！2點
死因不單純！變態魔認意外勒殺女大生　警卻在運屍車發現血跡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她把「生日快樂」刺手上...右下3字藏故事　網噴淚：滿滿的洋蔥

100元義大利麵「蛤蜊不含肉」　客人傻爆眼！吃貨曝內幕：正常啦

LIVE／3天增5確診！遇害女大生家屬泡泡專案來台　莊人祥14時說明

長榮女大生遭擄殺！學生淚求「路燈多一點」…校方：本校無管理權

國小考題「什麼動物ㄨㄛˋㄨㄛˋ叫」　正解曝光媽看傻：不能理解

高鐵旅展8大亮點一次看！11/12前「買高鐵假期or聯票」送65折車票

長榮「戀愛班機」年底3節日空中聯誼　浪漫脫單1人出國2人回國

鮮嫩Q彈口感讓人吃不停！　直擊「去骨油雞腿」美味生產過程

長榮女大生遭擄殺　教部次長「很沉重」：記取教訓、強化各校校安措施

烤鯖魚便當85元！「一看5菜1魚」網友卻diss　曝實價：你買貴了

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

大熱天也要喝！60年立吞豬雜湯　台中人早餐「特殊部位隨你任選」

神人玩紅不讓機開大絕「全清台」迅速一按...抱 iPhone12回家！

蕭亞軒想念過世媽媽：很多事我一直逞強　黃皓暖心「我家人就是你家人」讓她淚崩

29歲朱冠甍上尉殉職女兒剛周歲　父親節駕5288戰機說要多陪爸媽

夏如芝生完1個月「51KG比產前還瘦」　張捷心疼老婆「親餵漲奶」學通乳按摩

她把「生日快樂」刺手上...右下3字藏故事　網噴淚：滿滿的洋蔥

100元義大利麵「蛤蜊不含肉」　客人傻爆眼！吃貨曝內幕：正常啦

LIVE／3天增5確診！遇害女大生家屬泡泡專案來台　莊人祥14時說明

長榮女大生遭擄殺！學生淚求「路燈多一點」…校方：本校無管理權

國小考題「什麼動物ㄨㄛˋㄨㄛˋ叫」　正解曝光媽看傻：不能理解

高鐵旅展8大亮點一次看！11/12前「買高鐵假期or聯票」送65折車票

長榮「戀愛班機」年底3節日空中聯誼　浪漫脫單1人出國2人回國

鮮嫩Q彈口感讓人吃不停！　直擊「去骨油雞腿」美味生產過程

長榮女大生遭擄殺　教部次長「很沉重」：記取教訓、強化各校校安措施

烤鯖魚便當85元！「一看5菜1魚」網友卻diss　曝實價：你買貴了

不要小看越南拚經濟！　中信投信：胡志明指數兩個月強漲逾7成

快訊／國道3號死亡車禍！貨車追撞砂石車　父子2人當場慘死

台股失守12600點！台積電拉尾盤跌逾1%　指數跌116點收12546點

燦烈遭二次網爆拖伯賢下水！本尊回應了：我哪位朋友？

田中將大未來動向　大聯盟官網推測應會續留洋基

朴信惠透視裝「黑Bra」現形辣翻　潔西卡、水晶姐妹顏值殺爆全場

她把「生日快樂」刺手上...右下3字藏故事　網噴淚：滿滿的洋蔥

更五審再加重　高院批趙建銘：造成大眾對證券交易產生疑慮

宋兆文／請勿一昧責怪F-5E老舊

國旅逆勢爆發！蔡英文：1725萬人次出遊、創635億觀光效益

生活熱門新聞

長榮女大生遭勒斃！大學教師爆氣文開譙

即／北捷「文湖線」系統異常　南港展覽館站爆人潮

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

萬聖節戴金球頭盔！網猜「金莎+1」媽崩潰：毀了

正妹博士曝「割包皮」真相：像長繭非持久

停等紅燈憶亡父　他被員警攔下超暖展開

天鵝生成！可能還有颱風下周恐威脅台灣　2波變天探16度

24歲文組生跑船「年薪破百有房有車」

台灣人工作16.9天才能買12 Pro！排名曝光

今變天　「越晚越冷」下探16℃

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

水逆、火逆一起來！12星座「11月初運勢」曝

閃電颱風上看強颱！路徑複雜多變「一條直穿台灣」　關鍵日曝光

更多熱門

相關新聞

女大生遭勒斃　長榮大學悲慟致信全校：深感挫敗

女大生遭勒斃　長榮大學悲慟致信全校：深感挫敗

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生（24歲）28日遭擄走勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內，28歲的梁姓男嫌落網後坦承犯行，事件發生後震驚校方，校牧室隨即發表一封長信表示，不願意也不敢置信平安的校園周遭發生這樣的悲劇，但我們相信彼此相愛能幫助我們勝過邪惡，藉此安撫校內學子驚惶失措的心靈。

台南殺人命案　我駐馬代表處協助受害家屬來台

台南殺人命案　我駐馬代表處協助受害家屬來台

女大生去年受邀回大馬母校演講

女大生去年受邀回大馬母校演講

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

關鍵字：

長榮大學路燈照明dcard

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

身分證920中2碼　黑浮咖啡買1送2

女大生遭殺　同學：她說台灣安全才來的

李易弄丟「黃鴻升禮物」急翻：差點喊停車！

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

貓咪集體瞪眼倒　怨念噴出螢幕

「上個發生事情的是我」　女學生驚曝同地點險遭擄

高鐵吃便當！驚見毛乘客死亡逼視

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

更多

最夯影音

更多
死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」
萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面