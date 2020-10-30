長榮女大生遭隨機殺「麻繩套脖」裸屍山坡　同學慟：她說台灣安全才來的

記者董美琪／綜合報導

台南市長榮大學一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚間從學校步行要走回學校宿舍，行經附近偏僻道路時失蹤，由於該路段相當黑暗、人煙稀少，室友擔心鍾女下落趕緊報警，並通知校方。台南市歸仁分局據報到場，發現1隻女鞋掉落，並從監視器查出1部涉案車輛，逮獲涉有重嫌的高雄市28歲梁姓嫌犯，29日下午查出被害人被棄屍高雄阿蓮，遺憾的是警方到場，只看到鍾女冰冷遺體。不少網友相當震撼，一位死者女同學也難過留言，「她之前還跟我說，她選擇台灣就是因為台灣安全。」

▲受害馬來西亞女大生。（圖／翻攝Dcard）



台南市長榮大學校方於29日下午3時許，至移民署台南勤隊報案，指24歲馬來西亞籍鍾姓女學生行方不明，因鍾女為外籍學生，該隊同時通報台南市警歸仁分局協助尋找。歸仁警方調閱監視器追查，發現鍾女於10月28日晚上8時47分許，行經台鐵沙崙線高架橋與長大路（大學校門口），沿高架橋下便道往北行走後即失去蹤影。

警方到長榮大學附近偏僻道路、鍾女失蹤的地方發現1隻女鞋掉落，研判恐遭非自願性帶離現場，同時從相關監視影像及查訪，發現1部自小客車行跡可疑涉有重嫌，循線查出28歲梁姓男子涉案。

▲台南驚傳隨機殺人！長榮女大生被「麻繩勒脖」致死。（合成圖／記者林悅翻攝）



同時檢警在梁男車上發現不明血跡及一袋內衣褲，將人帶回偵訊。梁男一開始矢口否認表示，女學生被嚇跑了，他不知情。但經警方不斷突破追問，梁才於29日傍晚9點多坦承勒斃女大生。警方趕緊去找，在高雄阿蓮一處邊坡發現女大生遺體，全身只穿著內褲，脖上被套麻繩。

警方初步調查，梁嫌不認識鍾女，疑似在便道旁隨機找落單女子犯案，看見死者路過，便拿麻繩從後方勒住女大生，拖回車上，鍾女在車上似乎已沒有生命跡象，梁男仍脫去衣服，最後載往阿蓮大岡山邊坡棄屍，至於有沒有遭受性侵，仍待進一步相驗。

▲嫌犯臉書30日凌晨2點突然關閉。（圖／翻攝臉書）



不少網友聯想到南韓知名連環殺人案，相當震撼，「在學韓國華城殺人案嗎」，也有人留言「學校那邊的路 都不開路燈... 真的暗到很恐怖 連騎車都需要開遠燈經過 晚上走在那邊真的很恐怖 希望學校真的可以重視這個問題」、「一位女孩離開馬來西亞，來到她喜愛的台灣就讀！結果生命就這樣結束！叫家屬情何以堪」、「没有死刑，很多犯人都不怕，頂多失去幾年的自由，而那些被害人則是永遠失去生命」。

▲台南驚傳隨機殺人！長榮女大生被「麻繩勒脖」。（圖／記者林悅翻攝）



遇害女大生的女同學，也特別在《ETtoday新聞雲》粉絲團新聞留言，「她之前還跟我說，她選擇台灣就是因為台灣安全欸，怎麼就是在她認為最安全的地方發生這種事。」讓不少網友相當難過氣憤。

▼長榮女大生被隨機擄殺，女同學難過留言。（圖／ETtoday）



▲長榮女大生被「麻繩勒脖」殺害。（圖／記者林悅翻攝）