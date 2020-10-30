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長榮女大生被殺　同校女嚇壞：同地點9月才傳「1女曾遭背襲捂嘴」

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄市一名梁姓男子28日到台南長榮大學附近，將馬來西亞籍24歲鍾姓女大生擄走殺害，遺體開車載至高雄阿蓮大岡山邊坡棄屍。其實事件發生地（擄人地點）9月底才傳出有女大生遭「背後突襲捂嘴」，女大生嚇得瘋狂掙扎尖叫才逃過一劫，事後馬上在網路曝光該起事件，不料1個月後真的發生殺人事件。

▲▼長榮殺人案，1個月前才有人遭襲擊。（圖／翻攝自Dcard）

▲１個月前才有女大生在同地點遭陌生男摀住嘴巴。（圖／翻攝自Dcard）

一名就讀長榮大學的女網友在Dcard表示，她9月30日晚間8時許獨自一人走台鐵便道準備回租屋處，不料有一個奇怪的男子突然從背後捂住她的鼻子和臉，「可能是因為附近離住家較近，當時我發出尖叫聲，對方才急忙跑回車上」，「各位回家時請注意安全，小心附近怪人，注意結伴同行。」

▲▼馬來西亞女大生,台南。（圖／翻攝Dcard）

▲鍾姓女大生遭梁男用麻繩勒斃。（圖／翻攝Dcard）

鍾姓女大生28日晚上從學校準備回宿舍，不料行走學校附近台鐵便道時離奇失蹤。鍾女的朋友當天晚上11時撥打電話無人接聽，加上曾經在Dcard看見女網友分享的經歷，懷疑可能是遭人綁架而立刻報警。

警方29日循線將涉有重嫌的梁男逮捕，梁男偵訊時先否認犯案，辯稱女學生被他嚇跑，後來才坦承用麻繩勒斃鍾女。警方根據梁男供稱地點，在高雄阿蓮的山溝內發現女大生遺體，全身僅剩內褲。

 

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