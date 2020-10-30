F-5E戰機老舊？　空軍：與事實不符　113年完成汰換

▲空軍F-5系列戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）



記者邱茀濱／綜合報導

29歲飛官朱冠甍今（29）日駕駛空軍F-5E戰機時不幸墜海殉職，母親悲痛控訴，兒子早就說過「F-5E早晚會出問題」。對此，國防部空軍司令部晚間宣布，目前勇鷹新式高教機均依期程推動，110年起逐次量產交機，空軍將依計畫逐次汰換F5E/F型機，預計113年完成，並澄清F-5戰機沒有老舊問題，全世界仍有26國正常使用中。

針對媒體報導「F-5原定2019年汰除，勇鷹機延遲交機被迫繼續飛」、「F-5E/F機型老舊，勉強延壽，導致事故發生」等情，空軍司令部認為「顯有誤解，與事實不符」，並提出5點澄清。

空軍表示，勇鷹新式高教機前於104年完成建案程序，並依規定呈報行政院，惟未獲核定；復於105年始重新啟動建案作業；目前新式高教機執行進度均依期程推動，將於110年起逐次量產交機，空軍將依計畫逐次汰換F5E/F型機，預計113年完成。

空軍說明，在83至89年期間，已完成F5型機結構強化作業，另93年經原廠評估回覆，單座機壽期時數為14,779小時，雙座機為30,000小時，目前F5型機平均飛行時數為7,825小時，均未超出美方原廠規範，但也強調有依技令定期執行F5型機結構檢查，以確保飛訓任務順利執行。

空軍指出，近年在政府政策支持下，順利完成F-16V新型戰機等先進武器籌獲，不但加速機種更新期程，新購武器更全方面提升嚇阻戰力。另外，針對飛官朱冠甍不幸殉職，造成家屬無比傷痛一事，空軍深感遺憾與不捨，籲請各界持續支持空軍精實訓練，捍衛領空。

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