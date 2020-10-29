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M60A3戰車罕見宜蘭街頭狂奔！反擊演訓...女士官駕駛：國軍必勝

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▲▼首次在營區外開大戰車的蘭指部戰車駕駛士下士符媞雯。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼首次在營區外開大戰車的蘭指部戰車駕駛士下士符媞雯。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

兩岸情勢緊張，國軍進入戰備週，陸軍蘭指部29日執行反擊待機位置遂行戰力防護任務，3輛M60A3戰車營區外道路演練吸睛，其中，首次在營區外開戰車的戰三連戰車女駕駛士下士符媞雯說，深具信心國軍絕對不會輸。

▲▼首次在營區外開大戰車的蘭指部戰車駕駛士下士符媞雯。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

29日宜蘭出現戰車逛大街吸睛之景，陸軍蘭指部執行反擊待機位置遂行戰力防護任務，3輛M60A3戰車駛出營區演練，其中，服役1年多22歲戰車女駕駛的下士符媞雯說：「是我第一次駕駛M60A3戰車於市區道路上，除了驗證平日駐地訓練成果外，更能結合戰場景況，深化敵情意識，是相當難得的經驗。

▲▼首次在營區外開大戰車的蘭指部戰車駕駛士下士符媞雯。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

符媞雯表示，駕駛戰車的訓練雖不輕鬆，要克服體力上的負荷，但她相信只要付出比別人更多的努力，就能證明女性一樣可以勝任戰車駕駛一職。

▲▼陸軍蘭指部29日執行戰車反擊待機位置遂行戰力防護任務。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼陸軍蘭指部29日執行戰車反擊待機位置遂行戰力防護任務。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘭指部表示，「仗在哪打，就在哪練」是部隊的精神，這次是以仿真方式，力求將戰力發揮極致，並讓戰時各項應對作為能更加周延、完善、迅速，展現國軍守護家園的決心。

▲▼陸軍蘭指部29日執行戰車反擊待機位置遂行戰力防護任務。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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