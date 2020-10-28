勇虎坦克如「變形金剛」藏身廢五金堆　戰車駕駛竟是正妹

▲國軍戰備周，裝甲584旅的中士戰車駕駛朱品瑜。（圖／翻攝青年日報）



政治中心／綜合報導

國軍戰備周持續進行，陸軍584旅28日在桃園民間資源回收廠實施「戰力防護演練」，將雲豹裝甲車、CM11勇虎戰車變身偽裝，隱身於資源回收場，宛如電影「變形金剛」的模式，大展國軍創意。

陸軍584旅上午在桃園地區資源回收廠實施戰力防護演練，模擬解放軍犯台模式，進行戰力保存。而在這個不起眼的資源回收場中，竟藏有兩台威力無比的戰車。

參與演訓官兵將雲豹裝甲車偽裝成工程車，外觀還寫著「起重機」，看起來相當逼真；還有一輛CM-11勇虎坦克就藏在廢五金堆理，外觀用錫箔布袋裹裝著，完全跟破銅爛鐵融合在一起，偽裝相當成功。

不過，令人眼睛為之一亮就是這位從戰車底盤爬出的「正妹戰車駕駛士」朱品瑜。她接受《青年日報》訪問時表示，執行「夜間機動間戰力防護暨隱、掩蔽作為」任務，過程中需保持高度的謹慎與觀察力，同時在車長協助與指揮下，才能成功完成任務。

朱品瑜是現任裝甲584旅的中士戰車駕駛，也是第一批接受戰車駕駛訓的女性士官，她在受訪時表示，身為女性官兵，訓練標準與男性相同，一樣可以勝任。期許未來有更多接受挑戰的機會，持續強化專業。

▼國軍戰備周，將戰車偽裝藏身於資源回收廠。（圖／翻攝東森新聞）

